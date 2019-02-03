В каких случаях "скорая" не приедет к украинцам: эксперимент "Сегодня"
Врачи жалуются на большую загруженность бригад неотложки
Украинцы в социальных сетях массово жалуются, что скорая помощь перестала приезжать по требованию пациента. Люди говорят, что после внедрения медицинской реформы в Украине во многих случаях работники "скорой" советуют обращаться к семейным врачам.
Журналисты "Сегодня" решили провести эксперимент и выяснить, что изменилось в правилах вызова "скорой", а также сравнили их в Украине и Евросоюзе.
В столичной диспетчерской уверяют, что за последние несколько лет кардинальных изменений в работе "скорой" не произошло. Как и раньше, здесь руководствуются постановлением Кабмина о правилах вызова. В случае экстренной необходимости автомобиль должен добраться до пациента в течение 10 минут.
"Это внезапная боль в районе сердца, в брюшной полости, всевозможные отравления, укусы змей. Также все травматические повреждения. Все это относится к категории экстренных случаев", – поясняет Анатолий Рогов, заведующий оперативно-диспетчерского отдела Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева.
А вот если случай не срочный, "скорая" может приехать в течение часа – и то, если нет очередей. А очереди есть. На табло занятости журналисты увидели, что в нескольких районах столицы свободных экипажей нет вовсе – все на вызовах.
Именно чтобы уменьшить нагрузку на бригаду "скорой", диспетчеры советуют звонить семейному врачу, с которым пациент подписал договор.
"Повышение температуры с кашлем и ринитом, например, не считается экстренным вызовом. Как и повышение артериального давления, если оно не сопровождается другими симптомами и нет признаков гипертонического криза. Разнообразные боли в спине, радикулиты, боли в мышцах – это все не экстренные вызовы", – говорит Рогов.
Но, как уверяют в диспетчерской, даже в таких случаях пациент не останется без помощи.
Съемочная группа "Сегодня" решила проверить это утверждение и позвонить в "скорую" в столице – от имени 30-летней женщины с температурой под 39 и тошнотой. Выслушав симптомы, диспетчер переспрашивает, обращалась ли "пациентка" к семейному врачу. Узнав, что не обращалась, переключает линию на врача-консультанта, чтобы тот предоставил помощь по телефону, ведь симптомы не критические, но требуют уточнения.
Точно такой же эксперимент устроили в Брюсселе. Легенда та же – высокая температура и тошнота, но уже у мужчины. Диспетчер уточняет, какие больницы есть неподалеку от места жительства "пациента" и оформляет вызов "скорой", если в зоне доступности нет подходящих медучреждений. Дело в том, что вызвать "скорую" в Бельгии стоит 60 евро. Врачи приедут в любом случае – будь то серьезная авария или обычный жар. Впрочем, если у пациента только высокая температура, симптом посчитают не опасным для жизни и посоветуют взять таки и добраться до больницы самостоятельно.
"Когда мы вызвали "скорую", она приехала за 10-15 минут. Привезла нас в госпиталь. Муж неудачно упал, и его направили в эту больницу. У него из головы текла кровь, поэтому вызвать карету "скорой" было оптимальным вариантом", – рассказывает жительница Брюсселя Анна Адриана Элберс.
Тем более, что платить за все самостоятельно не придется – минимум половину покроет страховая компания. Как уверяет местный житель Луис Меэус, система соцзащиты в Бельгии для большинства людей работает эффективно.
Ранее также сообщалось, что в Украине запускается единая система для "неотложек". Стартует пилотный проект, объединяющий оперативно-диспетчерские службы. Обещают, что бригада будет приезжать быстрее – вместо сегодняшних 16-20 минут за 9-12 минут.
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