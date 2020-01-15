Преступление против нацбезопасности: Ляшко рассказал, как поправки Геруса бьют по энергетике Украины

В 2019 году государственная компания "Энергоатом" сократила производство электроэнергии на 1,6%, что привело к существенным потерям для госбюджета Украины.
Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пишет на своей странице в Facebook.
По его словам, это – потерянные национальным производителем миллиарды гривен дохода, тысячи оставшихся без работы украинцев и огромные потери для бюджетов всех уровней.
"Такие тяжелые последствия – это результат враждебной Украине и каждому украинцу политики Андрея Геруса – председателя парламентского комитета ТЭК. Этот слуга России протянул поправки в закон, которые начали российскую агрессию против энергетической системы Украины и доведение ее до банкротства с целью захвата. Это преступление Геруса против национальной безопасности Украины не имеет срока давности, и ответственность за него обязательно настигнет всех преступников, которые обрекают украинцев на бедность и безработицу", – подчеркнул политик.
Ранее сообщалось, что НАБУ завело дело на нардепа Геруса.
Ранее сообщалось, что суды обязали силовиков открыть уголовное дело против Андрея Геруса за госизмену и злоупотребление властью .
3 декабря Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению лидера Радикальной партии Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.
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