Преступление против нацбезопасности: Ляшко рассказал, как поправки Геруса бьют по энергетике Украины

Фото: facebook.com/O.Liashko

В 2019 году государственная компания "Энергоатом" сократила производство электроэнергии на 1,6%, что привело к существенным потерям для госбюджета Украины.

Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, это – потерянные национальным производителем миллиарды гривен дохода, тысячи оставшихся без работы украинцев и огромные потери для бюджетов всех уровней.

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"Такие тяжелые последствия – это результат враждебной Украине и каждому украинцу политики Андрея Геруса – председателя парламентского комитета ТЭК. Этот слуга России протянул поправки в закон, которые начали российскую агрессию против энергетической системы Украины и доведение ее до банкротства с целью захвата. Это преступление Геруса против национальной безопасности Украины не имеет срока давности, и ответственность за него обязательно настигнет всех преступников, которые обрекают украинцев на бедность и безработицу", – подчеркнул политик.

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Ранее сообщалось, что НАБУ завело дело на нардепа Геруса.

Ранее сообщалось, что суды обязали силовиков открыть уголовное дело против Андрея Геруса за госизмену и злоупотребление властью .

3 декабря Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению лидера Радикальной партии Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

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