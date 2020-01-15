Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,03
26,69

Преступление против нацбезопасности: Ляшко рассказал, как поправки Геруса бьют по энергетике Украины

15 января, 13:12

Российская агрессия затронула энергетическую систему Украины, говорит политик

Фото: facebook.com/O.Liashko

Фото: facebook.com/O.Liashko

В 2019 году государственная компания "Энергоатом" сократила производство электроэнергии на 1,6%, что привело к существенным потерям для госбюджета Украины.

Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, это – потерянные национальным производителем миллиарды гривен дохода, тысячи оставшихся без работы украинцев и огромные потери для бюджетов всех уровней.

Реклама

"Такие тяжелые последствия – это результат враждебной Украине и каждому украинцу политики Андрея Геруса – председателя парламентского комитета ТЭК. Этот слуга России протянул поправки в закон, которые начали российскую агрессию против энергетической системы Украины и доведение ее до банкротства с целью захвата. Это преступление Геруса против национальной безопасности Украины не имеет срока давности, и ответственность за него обязательно настигнет всех преступников, которые обрекают украинцев на бедность и безработицу", – подчеркнул политик.

В тренде
Дешевле не будет: эксперты дали прогноз цен на бензин в Украине

Ранее сообщалось, что НАБУ завело дело на нардепа Геруса.

Ранее сообщалось, что суды обязали силовиков открыть уголовное дело против Андрея Геруса за госизмену и злоупотребление властью .

3 декабря Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению лидера Радикальной партии Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

госбюджет Энергоатом Олег Ляшко Андрей Герус формула Геруса

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

По продолжению
По продолжению "Северного потока – 2" в Европе пустили российский газЭкономика
Милованов рассказал, почему нельзя удержать курс доллара
Милованов рассказал, почему нельзя удержать курс доллараЭкономика
Зарплаты бюджетников пошли вверх: кому и сколько добавили
Зарплаты бюджетников пошли вверх: кому и сколько добавилиЭкономика
В Украине действуют новые тарифы на газ: подробности
В Украине действуют новые тарифы на газ: подробностиЭкономика
Украинцам напомнили условия выхода на пенсию по возрасту в 2020 году
Украинцам напомнили условия выхода на пенсию по возрасту в 2020 годуЭкономика
На топливном рынке Украины произошел переворот
На топливном рынке Украины произошел переворотАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...