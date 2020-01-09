НАБУ завело дело на нардепа Геруса – СМИ

Антикоррупционное бюро расследует дело о злоупотреблениях, инициированное адвокатом экс-нардепа Ляшко против председателя комитета Рады Геруса

Андрей Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по возможным злоупотреблениям главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Андрея Геруса. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ НАБУ на информационный запрос агентства.

В ответе указано, что открыть соответствующее производство НАБУ обязал Высший антикоррупционный суд. С требованием открыть дело, в свою очередь, в суд обратилась адвокат экс-нардепа Олега Ляшко Элеонора Саловая.

Агентство приводит слова адвоката, которая заявила, что в действиях председателя комитета Рады содержится состав уголовных преступлений, предусмотренных статьей о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору (ст. 28), а также статьей о злоупотребление властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364) Уголовного кодекса Украины.

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Саловая также отметила, что действия Геруса нанесли ущерб государственному бюджету, а также отечественным компаниям рынка электроэнергетики.

Ранее сообщалось, что суды обязали силовиков открыть уголовное дело против Андрея Геруса за госизмену и злоупотребление властью .

3 декабря Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению лидера Радикальной партии Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

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