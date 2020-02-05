Приватизация "Укрспирта": когда начнется процедура

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Кабинет министров в течение двух месяцев примет все необходимые для реформирования спиртовой отрасли подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации.
Об этом сообщает сайт главы государства.
На совещании с представителями Кабинета министров и Верховной Рады Зеленский акцентировал внимание на важности введения электронной акцизной марки, имплементации закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта", а также на либерализации рынка.
Кроме того, президент отметил, что правоохранительные органы вместе с правительством и Офисом президента должны активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.
Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что уже запущен сервис проверки акцизных марок. "С 14 февраля этот сервис заработает в режиме сканирования по телефону. До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и обработаем в течение месяца, мы завершим законопроект, который введет не в тестовом режиме, а полноценно", – заметила она.
В трендеВ Украине резко просел курс доллара
Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства понизило прогноз поступлений от приватизации госпредприятия "Укрспирт" до 2-3 млрд грн, что в два раза меньше, чем ожидается в Офисе президента.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что более половины производства государственного предприятия "Укрспирт" находится в "тени".
Более детально о приватизации спиртовой отрасли читайте в материале "Укрспирт" продадут: зачем это нужно и что будет с рынком.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк