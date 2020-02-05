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Приватизация "Укрспирта": когда начнется процедура

5 февраля, 01:36

Правоохранительные органы должны активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Кабинет министров в течение двух месяцев примет все необходимые для реформирования спиртовой отрасли подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации.

Об этом сообщает сайт главы государства.

На совещании с представителями Кабинета министров и Верховной Рады Зеленский акцентировал внимание на важности введения электронной акцизной марки, имплементации закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта", а также на либерализации рынка.

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Кроме того, президент отметил, что правоохранительные органы вместе с правительством и Офисом президента должны активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что уже запущен сервис проверки акцизных марок. "С 14 февраля этот сервис заработает в режиме сканирования по телефону. До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и обработаем в течение месяца, мы завершим законопроект, который введет не в тестовом режиме, а полноценно", – заметила она.

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Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства понизило прогноз поступлений от приватизации госпредприятия "Укрспирт" до 2-3 млрд грн, что в два раза меньше, чем ожидается в Офисе президента.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что более половины производства государственного предприятия "Укрспирт" находится в "тени".

Более детально о приватизации спиртовой отрасли читайте в материале "Укрспирт" продадут: зачем это нужно и что будет с рынком.

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приватизация алкоголь спирт Украина Владимир Зеленский Укрспирт акцизная марка

Источник: Сегодня

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