Минэкономики существенно снизило прогноз поступлений от приватизации "Укрспирта"

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства понизило прогноз поступлений от приватизации госпредприятия "Укрспирт" до 2-3 млрд грн, что в два раза меньше, чем ожидается в Офисе президента. Об этом сообщил замминистра по вопросам аграрной политики Тарас Высоцкий во время презентации результатов аудита "Укрспирта" в Кабинете министров.

"Объективно, принимая во внимание состояние (заводов "Укрспирта" – Ред.), мы оцениваем это в 2-3 млрд грн. К сожалению, ранее озвученные показатели были завышены", - сказал он.

Также он сообщил, что министерство планирует полностью завершить приватизацию объектов госпредприятия до 1 июля 2021 года.

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"Основное, то есть вступление в силу закона и начало приватизации, до 1 июля 2020 года. Потом еще будет год, до 1 июля 2021 года, когда будет запрет на строительство новых заводов – тогда может остаться еще 10-20% неприватизированных объектов, и будет время это завершить", – сказал он.

"Надеемся на первую продажу уже в первом квартале 2020 года", – добавил Высоцкий.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что более половины производства государственного предприятия "Укрспирт", находится в "тени".

"Такая у меня есть статистика, вы скажете, так это или нет, то есть более половины, 55% производства сейчас "Укрспирта" в тени, государственные заводы контролируются криминальными группировками более 10 лет", - сказал президент.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив ранее заявляла, что поступления от приватизации "Укрспирта" могут составить около 5 млрд грн. При этом она подчеркнула, что без либерализации производства спирта продать предприятие можно будет только "по цене металлолома".

Поэтому ожидается, что до конца года Верховная Рада примет поданный президентом законопроект о демонополизации спиртовой отрасли.

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