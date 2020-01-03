"Привычка ныть" и СМИ: экономист рассказала, почему украинцы несчастливы

/ Фото: Pixabay

Реклама

Украинцы ощущают себя менее счастливыми, чем есть на самом деле. Это, в большой степени, происходит из-за негативной картины, создаваемой отечественными СМИ. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сказала доцент Киевской школы экономики Ольга Купец.

"У украинцев есть привычка ныть – это важный фактор, – объясняет экономист. – Если сравнить уровень удовлетворенности жизнью в Украине и в среднеазиатских странах, то Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан – они беднее Украины. Но у них СМИ не такие свободные, как в Украине, и там пишут позитивные новости. Они создают настрой, как будто все хорошо. Люди в такой искусственной среде довольны. Что касается нас – я не против свободы слова – но в последние годы СМИ нагнетали ситуацию, было очень много негативных новостей… И людям кажется, что они живут намного хуже других".

В то же время, тот факт, что наша страна показывает достаточно стабильный экономический рост, не способен удержать украинцев от выезда за границу. Ведь даже богатые граждане в развитых странах переезжают туда, где более качественное образование и медицинское обслуживание, отмечает Купец.

"Сначала с экономическим ростом улучшается уровень удовлетворенности жизнью. Но после достижения определенного уровня, как мы видим в развитых странах, дополнительный рост не приводит к росту счастья. Им нужны другие аспекты – не доход, – чтобы быть счастливыми. И поэтому мы видим, что наши люди, которые достигают определенного уровня, и тут не находят некоторые аспекты качества жизни, выезжают за границу – где другое качество образования, медицины, криминогенная ситуация", – объяснила эксперт.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Херсонской области с начала 2020 года начнет работать Служба счастья. Она станет одной из структур областной госадминистрации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама