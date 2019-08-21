Проблема низких цен: Канада продлит ограничения на добычу нефти

Фото: REUTERS/Todd Korol

Канадская провинция Альберта, где в реку попали десятки тонн нефти, еще на год продлит обязательные ограничения на добычу нефти. Об этом сказала министр энергетики Альберты Соня Севедж, передает "Укринформ". Отмечается, что ограничения вводились для повышения цен на нефть.

Местным компаниям будет разрешено добывать до 20 тысяч баррелей нефти в сутки. Это вдвое больше, чем было разрешено ранее, однако меньше, чем пиковая мощность.

"Хотя эти ограничения не являются идеальными, в современных условиях они необходимы", – сказала Севедж.

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Ограничения будут оставаться в силе до декабря 2020 года, после чего их целесообразность будет пересмотрена.

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Потребность уменьшить добычу нефти связана с тем, что добываемая в Альберте нефть по большей части не может быть вывезена на продажу за пределы провинции из-за нехватки транспортных возможностей. При этом именно на территории Альберты добывается большинство канадской нефти.

В конце 2018 года это вызвало сильное падение цены на местную нефть, которая в итоге продавалась ниже себестоимости. По оценкам правительства Альберты, тогда ежедневно провинция теряла из-за этого 80 млн долларов. Таким образом, введенные в январе 2019 года ограничения должны принести государственной казне свыше 1,5 млрд долларов.

Напомним, на днях в провинции Альберта произошел прорыв нефтяной трубы. Разлив черного золота заметили в 25 километрах к югу от города Дрейтон-Вэлли:

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости нефти Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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