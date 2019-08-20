В Канаде в реку попали десятки тонн нефти

Нефть из прорванной трубы загрязнила реку Вошаут, которая питает крупный город Эдмонд

На юго-западе Канады, где несколько дней назад прогремел мощный взрыв бытового газа, произошла авария на нефтепроводе, в результате которой в реку Вошаут попало 40 тыс. тонн нефти.

Прорыв трубы произошел в провинции Альберта. Разлив заметили в 25 километрах к югу от города Дрейтон-Вэлли.

Река Вошаут впадает в Северный Саскачеван, который поставляет воду в 900-тысячный город Эдмонт.

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Компания, которая отвечает за работу нефтепровода, уже приступила к ликвидации последствий аварии.

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По предварительным подсчетам, на очистку водоема уйдет минимум три недели.

Напомним, в прошлом месяце аналогичный инцидент произошел в Перу, где неизвестные повредили самый длинный в стране нефтепровод Norperuano. Из-за атаки произошел разлив нефти, что, в свою очередь, вызвало протесты представителей коренных народов.

Кроме того, прошлой осенью в Средиземном море тунисское грузовое судно Ulysse протаранило стоявшее на якоре кипрское судно CLS Virgina. В результате разлива нефти в Средиземном море образовалось пятно диаметром 20 километров.

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