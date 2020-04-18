Проблемы с урожаем: эксперт объяснил, ждать ли дефицита зерна

В 2019 году Украина собрала рекордный урожай, однако в 2020-м ситуация изменится в худшую сторону. Такой прогноз озвучили в национальном научном центре "Институт аграрной экономики", передает "Укринформ".

По подсчетам аналитиков, производство растениеводческой продукции в целом уменьшится на 5,1%, а зерновых – на 10%.

"Для Украины, которая имеет запас прочности по подавляющему большинству сельхозкультур, такое уменьшение не будет критическим. Учитывая, что по большинству продукции экспортоориентированных культур: пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник, рапс – мы ожидаем некоторое уменьшение производства (от 3,5% по рапса до 12% по пшенице), то можно прогнозировать и некоторое уменьшение объемов их экспорта. Наиболее ощутимым оно может быть по пшенице, как основной продовольственной культуры. Однако производство пшеницы прогнозируется на уровне 25,6 млн тонн, что меньше 2019 года, но больше, скажем, показателя 2018 года в 24,6 млн тонн", – объяснил директор института Юрий Лупенко.

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Поэтому, по мнению эксперта, потребителям рано волноваться за урожай – он уверен, что это одна из надежных отраслей экономики Украины.

"Наверное, аграрный сектор, снова, как и всегда в трудные времена, выступит локомотивом украинской экономики. А аграриям в нынешнем году нужно успеть посеять в оптимальные сроки, высококачественными семенами, подкормить и защитить от вредителей и болезней озимые и тому подобное. Словом, обеспечить своевременное и качественное выполнение всего комплекса весенних полевых работ и надеяться на благоприятную погоду", – резюмировал Лупенко.

Как сообщалось, снижение прогнозов по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 году эксперты объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами. Ранее новости "Сегодня" уже рассказывали об этой проблеме:

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