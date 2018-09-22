Проблемы "второго хлеба": почему украинскую картошку не покупают за границей и какой будет цена

Цены на картофель, который в Украине называют "вторым хлебом", потребителей радуют. Урожай картофеля в этом году неплохой. Так что это, пожалуй, единственный овощ из борщевого набора, который за последний год не только не подорожал, но даже подешевел. По крайней мере по данным аналитической службы оптового рынка "Шувар", в этом году оптовые цены на картофель примерно на треть ниже, чем в прошлом году.

Данные info.shuvar.com

В то же время во многих других странах мира, и в частности в Европе, в этом году из-за жары и засухи картофель не уродил. В Германии, Великобритании, Голландии, Литве, России и многих других странах. В Германии, например, по предварительным сообщениям, собрано процентов на 30 меньше среднего, и эксперты прогнозируют, что минимум на столько ж картошка подскочит в цене. В Латвии цены уже выше прошлогодних на 40%.

Ряд экспертов прогнозируют, что неурожай в Европе приведет к серьезному росту цен на картошку на мировых рынках. Уже сейчас спрос на этот продукт возрос, европейские страны ищут новые рынки поставок картофеля и готовы платить дороже обычного. А вслед за закупочными ценами вырастут в цене и продукты перерабатывающей отрасли, такие как чипсы и крахмал.

Казалось бы, такая ситуация в мире не может не коснуться Украины, где картошки выращивают много и цены очень привлекательные. Отправится ли украинская картошка в Европу? Поднимутся ли цены на картофель внутри в страны вслед за европейскими и мировыми ценами? Мы обратились с этими вопросами к экспертам.

90% украинской картошки выращивается "частниками"

Эксперты говорят, что на сегодняшний день у украинской картошки мало шансов стать популярным экспортным продуктом. И на это есть ряд причин.

"У нас есть избыток картофеля, процентов 20 урожая мы выбрасываем. Но наш рынок картофеля в Украине – это рынок частников. И частные домохозяйства не могут обеспечить выполнение всех требований, которые предъявляют экспортным товарам. Во-первых, сертификация. Сертификат нужно иметь на каждую партию товара. Одно домохозяйство не может обеспечить большой объем поставок, поэтому вопрос сертификации будет решаться сложно. Второй вопрос – сортировка. Картофель для экспорта должен быть рассортирован по размерам. В-третьих – по сортам. Кто это будет делать? Частники вручную? Пока у нас не начнется производство картофеля крупным фермерством, которое сможет сформировать большие партии, никакого полноценного экспорта и влияния на внутренние цены не будет", – объясняет директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

То есть, картошка, которую мы покупаем на рынках – выращенная селянами на собственных огородах – вряд ли заинтересует экспортеров. А значит, мировой неурожай не повлияет на цены в магазинах и на рынках.

Но это не единственная причина, почему украинский картофель не идет на экспорт. Ведь если бы этот товар был востребован, наверняка число фермерских хозяйств, выращивающих картофель, увеличилось, и соотношение "промышленников" и частников изменилось не в пользу последних. Почему этого не происходит?

В Украине не соблюдаются фито-санитарные нормы ЕС. Что это значит?

"С 2004 года в Евросоюзе действует директива, которая запрещает поставки картофеля из стран, продукция в которых не соответствует фитосанитарным нормам ЕС. К таким странам относится и Украина. То есть поставлять картошку в Европу мы не можем", – рассказывает руководитель информационно-аналитического центра "Інфо-Шувар" Татьяна Гетьман.

Как объяснили эксперты, украинский картофель не подходит Европе из-за того, что он часто бывает заражен такими заболеваниями, как нематода и рак картошки.

"Эти проблемы действительно есть, но они не настолько массовые", – считает исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

По ее словам, вывести этих вредителей невозможно, поскольку в Украине не зарегистрированы эффективные пестициды, которые борются с этой заразой.

"Ни одна крупная компания не хочет их регистрировать, потому что это экономически невыгодно. Объемы под промышленным производством картофеля в последние годы действительно сильно сократились. Если раньше у нас было около 60 тыс. га, то на сегодня максимум 40 тыс. А если поставлять для промпредприятий и для продажи в магазинах – частники их не купят. Не готовы люди тратить по 400 долларов на гектар", – говорит Оксана Руженкова.

Зимнюю цену на картошку формирует… нематода

Нематода – картофельный паразит, круглый червь длиной до 1 мм, очень живучий. Легко переносит и засуху, и наводнения, и морозы и даже радиацию. Поражает не только картофель, но и все пасленовые.

"Переносится болезнь очень быстро. Нематода ветром может распространяться на 6 км, и ничем это сдержать невозможно", – говорит Оксана Руженкова.

Одно из проявлений заболевания в покупном картофеле – желтые или черные круги внутри клубня. Хотя бывает несколько разновидностей нематоды: золотистая, бледная, стеблевая и т.д. Но всех их объединяет одно: испорченная этим паразитом картошка портится в течение 2-3 месяцев.

Вот поэтому эксперты по картофелю не берутся в сентябре предсказывать зимнюю цену на картошку.

"К декабрю зараженная нематодой картошка начнет портится. Посмотрим, сколько останется целого урожая, и тогда будет ясно, какой будет цена на картофель зимой", – говорит Татьяна Гетьман.

По словам экспертов, для здоровья людей ни нематода, ни рак картошки не опасны. Хотя относительно рака картофеля в интернете можно встретить разные мнения. Возбудителем является патогенный грибок Synchytrium endobioticum, и, по крайней мере, пользы от грибков для людей уж точно никакой нет.

И все-таки украинская картошка может пробраться в Европу

Эксперты говорят, что для картошки, которая идет на переработку, санитарные нормы значительно ослаблены, как сырье для перерабатывающих предприятий украинский картофель может заинтересовать зарубежный рынок. Причем не только продукция крупных сельхозпредприятий, но и выращенная в фермерских хозяйствах.

"В Европе такая сильная засуха впервые за 10 лет. У них будет недобор по картошке в среднем на 25-30%. Это четверть рынка, и даже больше. Для внутренних потребностей у них картофеля хватит даже с таким недобором. Но в Европе много перерабатывающих предприятий. Только в Польше 5 заводов по производству картофеля фри, 5 крахмальных, несколько чипсовых", – рассказывает Оксана Руженкова.

И вот как сырье для таких предприятий украинский картофель интересует трейдеров.

По словам экспертов, с прошлого года в Украине активизировали работу трейдеры из Молдавии. Причем они скупают картошку даже у фермерских хозяйств, которые могут предложить партию урожая с 5-20 га. Украинские производители подозревают, что через скупщиков украинская картошка попадает не только в Молдову, но и дальше, в Европу. Потому что только в прошлом году молдаване вывезли из Украины картошки больше, чем потребляет вся их страна в течение года, говорят они.

Кроме того, такие крупные европейские трейдеры, как Голландия и Бельгия, имеют право на поставки картошки "через третьи страны". И поставляют продукцию в Африку, Среднюю Азию, а также в некоторые европейские страны. Из-за низкого урожая картофеля в Европе крупные трейдеры не могут выполнить контракты на поставки, поэтому они вполне могут заинтересоваться украинским картофелем, полагает Оксана Руженкова.

Напомним, на днях в правительстве рассказали, что в 2018 году Украина стала исключением среди стран-основных производителей зерна, поскольку влияние погоды на урожай оказалось минимально возможным.

В то же время, животноводы не могут похвастаться успехами – так, в январе-августе 2018 года объемы выращивания свиней на сельскохозяйственных предприятиях в Украине сократились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.