Процедура смены поставщика газа для бытовых потребителей вскоре заработает: названа дата

В "Нафтогазе" рассказали, когда будет можно сменить поставщика

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей с 1 июля. Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Регулятор обновил правила поставки газа, чтобы с 1 июля упростить процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей. Это смелый, но необходимый шаг для запуска розничного рынка газа", – написал он в Facebook.

Он добавил, что рад тому, что несмотря на пандемию коронавируса, регулятор продолжает реформировать украинский рынок газа и изменил правила, чтобы дать свободу выбора каждому украинцу.

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"До внедрения изменений процесс мог тянуться месяцами. С новым правилам вы сможете сменить поставщика хоть за три дня", – отметил Коболев.

Он пояснил, что с июля потребитель газа сможет менять поставщика в один клик: для этого нужно отправить новому поставщику заявление-о присоединении.

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"Именно для этого регулятор дает время до 1 июля – чтобы оператор ГТС настроил работу своей информационной платформы", – сказал Коболев.

Он отметил, что долг перед предыдущим поставщиком не станет помехой для смены поставщика газа.

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