В "Нафтогазе" рассказали, когда и как украинцы смогут менять поставщиков газа

После открытия рынка газа клиент сможет выбирать поставщика и менять его хоть каждый месяц

После открытия розничного рынка газа, которое запланировано на 1 июля, украинцы смогут менять поставщиков газа. Эта возможность появится в том числе благодаря реформе "Нафтогаза" – анбалдингу. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

"Клиент сможет выбирать поставщика газа и менять его хоть каждый месяц. Очень важно пояснить, что для этого не надо подводить себе еще одну газовую трубу. В результате проведенного в стране анбандлинга на рынке произошло разделение: есть компании, которые занимаются доставкой газа и отвечают за трубы, а есть компании, которые газ продают и отвечают за его поставку клиенту", - сказал он.

Максим Рабинович напомнил, что доставкой занимается облгаз, а поставкой – облгазсбыт.

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"Последний теперь, по сути, будет не единственным поставщиком. Потребитель сможет выбрать такой же сбыт из соседней области или любого другого поставщика на основании собственных критериев. В первую очередь – это цена, которая теперь может разниться, а также сервисы. Возможно, кому-то больше нравится платить онлайн, а кому-то нравится бумажный счет. Кто-то хочет, чтобы этот счет был детально разбит, а кому-то нравятся контакт-центры, отвечающие 24/7. Будут новые сервисы, которые начнут появляться ровно тогда, когда поставщики поймут, что эти сервисы становятся для клиентов важной составляющей при выборе обслуживающей компании", - рассказал он.

Впрочем, Рабинович допустил, что сроки запуска рынка газа могут перенести.

"Уже был перенос открытия рынка. Закон о рынке газа был принят в 2015 году, на НАК "Нафтогаз Украины" были возложены временные спецобязательства (ПСО) по поставке газа для бытовых потребителей. Но отмена ПСО откладывалась не один раз. В последний раз дату открытия рынка перенесли с 1 мая этого года на 1 июля", – добавил он.

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Ранее в "Нафтогазе" назвали баки, где украинцы смогут заключать договоры на поставку газа.

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