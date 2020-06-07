Продали за миллиардные долги: в Украине пустили с молотка логистический комплекс

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который хочет продавать драгоценные камни и металлы, продали арестованный фармацевтический логистический комплекс с оборудованием за 145 млн гривен.

Взыскателем по исполнительному производству является государственный Укрэксимбанк. Бывший собственник комплекса задолжал финучреждению миллиард гривен – должник не обслуживал кредит с апреля 2014 года.

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Торги по продаже самого комплекса и по продаже оборудования проходили раздельно, но состоялись в один день – 4 июня.

Оборудование было выкуплено за 30,08 млн гривен, а комплекс – за 115,45 млн гривен. Стартовая цена оборудования при этом составляла 29,76 млн гривен, логистического комплекса – 114,31 млн гривен. Победитель – одна та и же компания.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" узнал у директоров крупнейших государственных онлайн-аукционов, как в течение карантина менялось количество клиентов, на какие лоты был больший спрос и как проводились торги в условиях пандемии. Подробнее об этом читайте в специальном материале "Госаукционы в карантин: авто могут доставить под крыльцо, а покупателей арестованного имущества рассекретили".

Также ранее на аукционе OpenMarket решили продавать памятники Ленину. О том, какие Ильичи пользуются популярностью среди украинцев, смотрите в сюжете "Сегодня":

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