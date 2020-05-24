Госаукционы в карантин: авто могут доставить под крыльцо, а покупателей арестованного имущества рассекретили

Как в течение карантина менялось количество клиентов, на какие лоты был больший спрос и как проводились торги в условиях пандемии

Карантин принес в нашу жизнь много новых правил и явлений- самоизоляция, социальная дистанция, необходимость тщательной обработки поверхностей, продуктов и рук. Бизнес перешел в онлайн, рестораны научились работать "на вынос", многие магазины ввели адресную доставку,сфера обслуживания адаптируется под новые условия.

Мы решили поинтересоваться у директоров крупнейших государственных онлайн-аукционов, как в течение карантина менялось количество клиентов, на какие лоты был больший спрос и как проводились торги в условиях пандемии.

Оказалось, что в ГП "Прозорро.Продажі" и ГП СЕТАМ не только успешно преодолели возникшие трудности, но и использовали "карантинные месяцы" в пользу.

Перчатки, санитайзеры и уход в онлайн: как аукционы работают с клиентами в условиях карантина

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Украинцы видят только "онлайновую" часть аукционов, но карантин главным образом коснулся той части работы организаторов торгов, которая стороннему наблюдателю не заметна. Как нам объяснил директор ГП "Прозорро.Продажі" Алексей Соболев, с начала карантина были отменены все "оффлайновые" аукционы, проведение которых требовало от участников собраться в одном помещении. То, что торги повсеместно переместились в онлайн, в свою очередь повлияло на рост числа пользователей (о котором мы расскажем подробнее ниже). Алексей Соболев при этом замечает, что ни одной жалобы на качество работы не было.

"Кардинальных изменений не произошло. Аукционы проходят в штатном режиме. В редких случаях победители аукционов смогут должным образом распорядиться приобретенным имуществом уже после карантина, когда будет восстановлена штатная работа государственных учреждений. Это, например, касается переоформления в Сервисном центре МВД ряда автомобилей, купленных на аукционах "Прозорро.Продажи". Стоит отметить, что победители относятся с пониманием к этой ситуации, ведь она продиктована объективными причинами. Однако, такие случаи это скорее исключение, касающееся очень незначительного количества лотов, в целом введение карантина не повлияло на порядок проведения аукционов, осмотр лотов или передачу имущества победителям. В случаях, когда после проведения аукциона победителю необходимо было дополнительное время на заключение договора у нотариуса, организаторы аукционов соглашались на перенос сроков подписания договора. Вместе с этим у нас не было случаев, когда участник не смог бы получить актив, купленный в ходе электронного аукциона", – говорит Алексей Соболев.



В ГП СЕТАМ нам рассказали, что перед карантином снабдили сотрудников перчатками, масками и антисептиками во всех филиалах. Также были введены специальные правила при просмотре имущества. Как рассказал директор предприятия Александр Мамро, только в Киевском филиале состоялось более 300 просмотров автомобилей и другого имущества за период карантина. На вопрос о том, как клиенты относятся к таким нормам, Мамро отметил, что некоторые введенные новшества особенно понравились.

"Думаю, положительно. Наши пользователи могут купить лот, не выходя из собственного жилья. Можно даже заказать доставку купленного автомобиля под самое крыльцо – эта услуга также появилась недавно" – объясняет Александр Мамро.

Проще, значит лучше: оба аукциона указывают на позитивную динамику в работе

Уход в онлайн позитивно сказался как на количестве пользователей аукционов, так и на количестве реализуемого имущества. В "Прозорро.продажі" фиксируют позитивную динамику как по отношению к "докарантинным" показателям, так и по отношению к результатам прошлого года.

В апреле на предприятии и вовсе зафиксировали рекорд посещаемости. Тем не менее, по итогам мая прогнозируют спад, его связывают как с майскими праздниками (спад также был и зимой, после новогодних праздников), так и с общей покупательной способностью.

"Несмотря на введение в Украине карантина, количество лотов, выставленных на продажу в системе, показывает положительную динамику и является ожидаемо больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Успешно происходят продажи лотов Фонда гарантирования вкладов физических лиц, малой приватизации, продано большинство из выставленных в этом году специальных разрешений на пользование недрами, довольно положительно, как для начала пилотного проекта, идут продажи необработанной древесины, большое внимание потенциальных покупателей привлекли таможенные аукционы. Например, во Львове в аукционе по продаже помещения приняли участие до 59 участников и цена продажи составила 20 млн грн. За нежилое здание в Киеве соревновались 53 участника и оно было продано за 35,5 млн грн. В начале года в январе-феврале был предсказуем и незначительный послепраздничный спад количества выставленных лотов. В этих месяцах выставлено на продажу активов на уровне 5 и 5,8 млрд грн соответственно. Но уже в марте-апреле объявлены аукционы на 12,2 и 11 млрд грн. Показатели мая могут даже превысить мартовские – уже сейчас это 11,8 млрд грн. Соответственно возрастало и количество проведенных аукционов – от чуть менее 5 тыс. в январе до 7-8 тысяч в марте-апреле. Динамика дохода от аукционов, проведенных в "Прозорро.Продажі" в начале года установилась на уровне 740-750 млн грн в месяц со спадом в феврале, но уже в апреле достигла почти 800 млн грн", – говорит Соболев.

Инфографика: объемы выставленных лотов на площадке Прозорро.продажі по месяцам, согласно предоставленным данным на 20 мая

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В руководстве предприятия также указывают на возможное замедление продаж в мае в связи с карантином и праздниками.

"Май еще не закончился, судить рано. Однако можем отметить, что наблюдается некоторое замедление продаж. Это объясняется двумя месяцами карантина, а также длинными праздничными выходными в начале месяца. В общем внимание потенциальных покупателей к аукционам остается высоким, количество посещений сайта с начала года постепенно растет, в этом году к системе присоединилось почти 4 тысячи новых участников. Несмотря на самоизоляцию, в апреле мы даже поставили рекорд посещаемости. Можем сказать, что есть тренд на рост интереса к системе. Это, прежде всего, объясняется тем, что все взаимодействие происходит в режиме онлайн. Обычные аукционы "с голоса", когда участники должны собираться на аукцион в одном помещении, конечно были бы перенесены или даже отменены", – рассказывает Соболев.

О росте числа пользователей и продаж говорят и в СЕТАМе.

"По арестованному имуществу мы даже наблюдаем увеличение примерно в 100 млн грн по сравнению с прошлым годом. Общая сумма продажи имущества за период карантина составила почти 400 млн грн. Среднее увеличение цены по реализованным лотам также увеличилось с 9% в 2019 году до 15% в период карантина 2020 года. Аукцион OpenMarket Госпредприятия СЕТАМ имеет самую большую базу пользователей в Украине. На сегодня это 76 834 участников. За период карантина прибавилось 1634 новых. По лотам – люди больше покупали легковые автомобили – 228 успешных аукционов, жилую недвижимость – 208 и мобильные телефоны – 160. Самый дорогой реализованный лот на карантине – недвижимость во Львовской области от нашего партнера ПриватБанка, которая ушла с молотка за 31 920 000 грн", – рассказывает руководитель СЕТАМа Александр Мамро.

Инфографика: наглядная визуализация предоставленных для сайта "Сегодня" данных о работе СЕТАМа в период карантина

Кризис как возможность: как аукционы использовали сложное время в свою пользу

В обеих предприятиях рассказывают о достижениях в период карантина. Так, в СЕТАМе указывают на "большой шаг" в работе, который будет интересен журналистам-расследователям:

"Интересно, что за время карантина мы сделали большой шаг в развитии аукционов – открыли информацию о победителях торгов арестованным имуществом. Отныне все желающие могут после завершения аукциона увидеть фамилию, имя и отчество (если победителем является физическое лицо) или наименование юридического лица (если победителем является юридическое лицо). Считаю, это очень мощный инструмент для журналистов-расследователей. Также у зарегистрированных участников появилась кнопка "следить за лотом". Нажав ее, покупатель добавляет лот в свой кабинет в "избранные" и может отслеживать его статус. Кроме того, была добавлена ​​иконка с уценкой, которая будет указывать на то, что имущество продается с уценкой", – говорит Александр Мамро.

В предприятии также уточняют, что в ближайшее время откроется информация и о лотах, которые выставляет Агенство по розыску и менеджменту активов.

"По крайней мере, с АРМА такие договоренности уже достигнуты", – уточнил Мамро

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В свою очередь, в "Прозорро.продажі" указывают на договоренности с банком ПУМБ. Первые результаты этого сотрудничества можно будет оценить к концу мая:

"В системе появился крупный организатор – банк ПУМБ. Первые аукционы уже состоятся 25 мая. Пока это земельные участки в Киевской области, Николаевской и Днепропетровской", – рассказывает Алексей Соболев.

Что дальше

По прогнозам, эпидемия приведет к мировому кризису. Тем не менее, аукционы не ждут снижения покупательной способности. Так, в Прозорро.Продажі ожидают, что переход в онлайн позитивно скажется на активности в системе:

"На Прозорро.Продажи сейчас продается очень много разных лотов, но следует учитывать также их специфику. Так, лоты ФГВФЛ – очень большие и соответственно дорогие активы обанкротившихся банков – пользуются спросом среди специализированных покупателей, древесину покупают лесоперерабатывающие предприятия, лицензии на недра – предприятия недропользователи. Стабильной популярностью пользуется недвижимость, товары в рамках малой приватизации. Обычно интерес проявляет местный малый и средний бизнес, который получает возможность беспрепятственно по рыночной цене приобрести нужные ему для развития помещения. Интересны лоты по продаже автомобилей, например, очень успешно прошли аукционы по продаже служебных автомобилей Счетной палаты. Поэтому можно сказать, что мы не видим снижения спроса со стороны покупателей. Учитывая общий тренд на перевод всего в онлайн, мы ожидаем, что активность в системе будет расти. В ближайшее время мы ожидаем принятия Кабинетом министров Украины порядка проведения аукционов по аренде государственного и коммунального имущества. Такие электронные аукционы значительно упростят эту процедуру как для арендодателей, так и для покупателей, сделают ее более открытой и общедоступной", – говорит Алексей Соболев

В СЕТАМе готовятся в ближайшей перспективе оптимизировать работу, используя "карантинный" опыт. В частности, часть сотрудников перейдет на полную удаленку.

"Случай с карантином показал, что современные технологии позволят определенной категории специалистов работать удаленно, с такими же показателями производительности как и в офисе. Думаю, мы усвоим этот опыт и оставим часть сотрудников и дальше работать в таком же режиме. Уверен, каждый руководитель предприятия сделает свои выводы, но было бы хорошо идти по аналогичной схеме, ведь это экономия для предприятий на арендной плате. Да и нагрузка на транспортную систему города уменьшается, что также имеет свои положительные моменты – сохранение экологии, уменьшение заторов и тому подобное. Важно понимать, что мир меняется и нужно принимать вызовы времени и реагировать на них должным образом", – рассказывает Александр Мамро.

Напомним, ранее на аукционе OpenMarket решили продавать памятники Ленина. О том, какие Ильичи пользуются популярностью среди украинцев, смотрите в сюжете "Сегодня":

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