Проекты контрактов готовы: в "Нафтогазе" назвали дату окончательных переговоров с "Газпромом"

Витренко надеется, что удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря

/ Фото: УНИАН

НАК "Нафтогаз" подготовил проекты контрактов, готовых к подписанию, и новый раунд переговоров с российским "Газпромом" относительно транзита газа через территорию Украины состоится 26 декабря.

Об этом написал исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Мы уже успели выполнить "домашнее задание" – подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. 26 декабря команды Нафтогаза и Газпрома встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров", – подчеркнул Витренко.

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По его словам, каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект.

"Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом", – добавил он.

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Витренко подчеркнул, что общий вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны: "Мы ни в коем случае не дадим пожертвовать национальными интересами Украины".

Он выразил надежду, что удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря.

"Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных. Чтобы обеспечить транзитный контракт для Украины и не подвести наших европейских партнеров", – заверил руководитель компании.

Как известно, изнурительные переговоры Украины и России о контракте на транзит газа продолжались не одну неделю. На днях "Нафтогаз Украины" и "Газпром" все же подписали протокол о намерениях. Сам контракт должны подписать в последнюю рабочую неделю декабря.

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