Производство меда: Украина копит излишки

На внутреннем рынке Украины потребляется около 20 тыс. тонн меда, при этом через организованную розницу продается не более 5%.

/ Фото: Сегодня

Объемы производства меда, сбор которого в этом году вырос, в Украине составляют 70-80 тыс. тонн в год, что превышает объемы экспорта и потребления этой продукции на внутреннем рынке и приводит к накоплению запасов. Об этом рассказал директор по развитию компании "Аскания-Пак" Виктор Иванченко.

"Оценочный объем производства меда в Украине составляет 70-80 тыс. тонн в год. Украина производит меда больше, чем может продать на экспорт и употребить на внутреннем рынке, и эти остатки переходят из года в год. Сегодня это большой избыток, который давит на рынок. По нашим оценкам, на руках у пасечников от 35 до 40 тыс. тонн", – сказал он.

Украина является пятым производителем меда в мире, первым в Европе, а также является мировым лидером по объему производства этой продукции на душу населения. Пчеловодством в Украине занимается около 80-100 тыс. человек.

На внутреннем рынке Украины потребляется около 20 тыс. тонн меда, при этом через организованную розницу продается не более 5%. Основной объем меда (90-95%) продают частные пчеловоды через персональные контакты с потребителем (от знакомого к знакомому), либо на рынках.

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Как прогнозирует Иванченко, Украина отправит на экспорт в первом полугодии 2020 года около 20-25 тыс. тонн, а 15 тыс. тонн перейдут остатками на следующий год.

"На внешнем рынке спрос на украинский мед сформировался. Два крупнейших покупателя украинского меда это Европа, она закупает около 40-45 тыс. тонн в год, и США – от 5 до 10 тыс. тонн в год. Средний объем экспорта украинского меда составляет 50-55 тыс. тонн и не думаю, что этот показатель будет увеличиваться", – отметил он.

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Объем производства меда в Украине снижается последние два года на 5% ежегодно из-за неблагоприятных для медосбора погодных условий.

Кроме того, с начала сезона закупочные цены на мед в Украине снизились почти на 22% – до 32 грн/кг меда.

"Сегодня на снижение цены влияют не экспортеры, а пасечники. В Украине производится меда больше, чем его можно экспортировать или употребить на внутреннем рынке. Украина начала сезон 2019/20 с закупочной цены 32 грн/кг меда, сегодня, спустя три месяца, цена упала до 25 грн/кг. Закупочная цена подошла вплотную к себестоимости меда в производстве. Поэтому мы можем видеть кризис в производстве меда. Не скажу, что будет резкое сокращение объема производства, но увеличения в ближайшее время точно не будет", – заметил Иванченко.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, в какие страны Украина резко увеличила экспорт меда.

Напомним, Украина остается лидером по производству меда в Европе. При этом украинцы все чаще отказываются от выращивания картофеля или свеклы в пользу обустройства пасек:

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