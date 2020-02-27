Промышленное производство снизилось в январе: подробности

Промышленное производство в Украине в январе сократилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года. Такую информацию обнародовали в Государственной службе статистики.

При этом в январе 2019 года было зафиксировано снижение на 3,3% к аналогичному месяцу 2018 года.

Больше всего за год сократились объемы производства электроэнергии, газа и пара – на 11,8%.

В перерабатывающей промышленности падение составило 3,2%, в добывающей – 4,5%.

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Рост произошел в сферах производства химической продукции (на 24,4%) и производстве компьютерной техники (на 17,4%).

По регионам больше всего в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) упала промышленность Луганской и Тернопольской областей – на 26% и 15,3% соответственно.

Зато положительные темпы прироста производства продемонстрировали Кировоградская и Херсонская области (15,1% и 20,2% соответственно).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в четвертом квартале 2019 года капитальные инвестиции выросли на 21,2%. Собственные средства предприятий в 2019 году были основным источником финансирования капитальных инвестиций, которые направлялись на модернизацию.

Украинская промышленность, которой нужно проводить модернизацию, может получить 56,25 млрд гривен господдержки. Такую сумму предлагает учесть при подготовке трехлетней бюджетной декларации Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину.

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