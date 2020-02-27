Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

Промышленное производство снизилось в январе: подробности

27 февраля, 23:30

Виктория Подолянец

Из-за теплой зимы сократились объемы производства электроэнергии, газа и пара

Промышленное производство в Украине в январе сократилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года. Такую информацию обнародовали в Государственной службе статистики.

При этом в январе 2019 года было зафиксировано снижение на 3,3% к аналогичному месяцу 2018 года.

Больше всего за год сократились объемы производства электроэнергии, газа и пара – на 11,8%.

В перерабатывающей промышленности падение составило 3,2%, в добывающей – 4,5%.

Реклама

Рост произошел в сферах производства химической продукции (на 24,4%) и производстве компьютерной техники (на 17,4%).

По регионам больше всего в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) упала промышленность Луганской и Тернопольской областей – на 26% и 15,3% соответственно.

В тренде
Доллар снизился, евро подрос: официальный курс

Зато положительные темпы прироста производства продемонстрировали Кировоградская и Херсонская области (15,1% и 20,2% соответственно).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в четвертом квартале 2019 года капитальные инвестиции выросли на 21,2%. Собственные средства предприятий в 2019 году были основным источником финансирования капитальных инвестиций, которые направлялись на модернизацию.

Украинская промышленность, которой нужно проводить модернизацию, может получить 56,25 млрд гривен господдержки. Такую сумму предлагает учесть при подготовке трехлетней бюджетной декларации Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

промышленность электроэнергия производство ТЭК

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам придумали
Украинцам придумали "новый" налог: за что и сколько нужно платитьЭкономика
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезет
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезетЭкономика
В Украине скоро исчезнут некоторые профессии
В Украине скоро исчезнут некоторые профессииЭкономика
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системы
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыЭкономика
Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золота
Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золотаЭкономика
Весенняя индексация пенсий может не повлиять на их размер: кто не получит прибавку
Весенняя индексация пенсий может не повлиять на их размер: кто не получит прибавкуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...