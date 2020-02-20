Правительство собирается дать промышленности денег

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинская промышленность, которой нужно проводить модернизацию, может получить 56,25 млрд гривен господдержки. Именно такую сумму предлагает учесть при подготовке трехлетней Бюджетной декларации Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам экономического развития рассказал глава министерства Тимофей Милованов.

"Мы, как министерство, подадим предложения в Бюджетную декларацию на 2021-2023 годы именно по поддержке промышленности на общую сумму 56,25 млрд гривен, в среднем 18,75 млрд гривен в год. То есть, мы уже закладываем в будущие бюджеты поддержку правительства", – сказал он.

Милованов добавил, что правительство с помощью народных депутатов будет дискутировать относительно тех инструментов поддержки отрасли, на которые будут направлять указанные выше средства государственного бюджета.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Кабмине планируют создать новые рабочие места и обеспечить рост промышленного производства, хотя производственные показатели не первый месяц снижаются.

В тренде Украине прочат падение значимого экономического показателя

Напомним, падение показателей в главных экспортоориентированных отраслях сказалось на состоянии всей украинской экономики.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины в своих прогнозах на 2020 год улучшили прогноз роста экономики до 3,5-3,7%. Кроме того, по прогнозам Всемирного банка, рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%, а в 2021-2022 годах может составить до 4,2%.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук также заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет:

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