Украинская промышленность набирает обороты: в Кабмине подвели итоги

По данным Минэкономразвития, наибольший рост показало производство мебели и продуктов

Фото: Минэкономразвития Украины / Facebook.

Объемы промышленного производства в Украине в марте 2019 года выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го. Об этом написала сегодня, 24 апреля, пресс-служба Министерства экономического развития и торговли на своей странице в Facebook.

В сообщении также перечислены отрасли, показавшие наилучшую динамику роста за прошлый месяц:

производство мебели (+12,9%);

производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (+7,3%);

добыча сырой нефти и природного газа (+5,3%);

производство химических веществ и продукции (+5,2%).

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что крупные и средние предприятия Украины завершили 2018 год с прибылью в размере 353 млрд грн. Наибольшую прибыль получила промышленность (149,4 млрд грн), финансовая и страховая деятельность (74 млрд грн), а также оптовая и розничная торговля (61,1 млрд грн).

В то же время Национальный банк Украины провел опрос руководителей предприятий, по результатам которого сообщил, что индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев улучшился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 119,7%. Речь идет об ожиданиях по темпам экономического роста и созданию новых рабочих мест.

"Сегодня" также разбирались в работе украинских предприятий. Подробнее читайте в статье: "Бизнес не теряет оптимизма: чего ждут украинские предприниматели".

В апреле в Белой Церкви Киевской области открыли первый в Украине завод по производству электрофурнитуры:

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