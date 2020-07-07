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Просят "не напрягаться" за 100 долларов: Петрашко нашел проблему с "минималкой"

7 июля, 15:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр рассказал о неожиданной причине трудовой миграции

Запланированное Кабинетом министров повышение минимальной зарплаты будет стимулировать рост продуктивности экономики. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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"Помните, у нас была минимальная зарплата по тысяче гривен? Фирма могла держать пять человек, у которых была слабая загруженность. А когда 4,7 тыс. гривен – надо делать ставку на эффективность. Это вызов. Это стимулирует к развитию и поиску – как людей, так и предпринимателей", – сказал министр в интервью "Интерфакс-Украина".

По его мнению, неправильное регулирование в этой плоскости со стороны государства привело к трудовой миграции из Украины.

"Они не согласились работать за смешные зарплаты, без производительности, зато готовы работать 8-10 часов активно и зарабатывать деньги. Здесь им говорили: можете не очень напрягаться, но будете зарабатывать 100 долларов. <...> Повышение зарплат происходит по двум причинам. Во-первых, при отсутствии рабочей силы, увеличении спроса. Во-вторых, при давлении снизу – повышении минимальной [зарплаты]. В устойчивых экономиках это не работает, потому что там все устоявшиеся уровни минимальны. А у нас это еще работает. Производительность труда во многих секторах в Украине существенно ниже", - объяснил Петрашко.

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Напомним, с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн. Недавно Кабмин по поручению президента Владимира Зеленского запланировал три повышения минзарплаты:

  • 1 сентября 2020 года – до 5000 гривен;
  • с 1 января 2021 года – до 6000 гривен;
  • с 1 июля 2021 года – до 6500 гривен.

Говоря о повышении минимальной зарплаты в Украине, Зеленский отмечал, что это "выглядит вполне реалистично":

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