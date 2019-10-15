Проверки "единщиков": Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц – предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) всех категорий, кроме "рисковых" сроком на два года, сообщается на официальном сайте главы государства во вторник.

"Таким образом глава государства откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов "О внесении изменений в законы "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", вводящие электронный чек", – говорится в сообщении.

В Офисе президента Украины прошли консультации с экспертами, представителями предпринимателей, народными депутатами – сопредседателями межфракционного депутатского объединения "За ФЛП" и представителями Кабинета министров с целью формирования общей позиции относительно политики в отношении малых предпринимателей.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив отмечает, что упомянутые законы направлены не против ФЛП, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группа ФЛП, тем самым уменьшая объем уплаты налогов. Она объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года, "поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют".

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"ФЛПам фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса. А народные депутаты из объединения "За ФЛП" уже готовят законодательные инициативы по защите интересов малых предпринимателей. В частности, они будут работать над переводом в электронную форму отчетности для ФЛП, упрощением налогового администрирования и другими законодательными инициативами", – пояснила Ковалив.

Со своей стороны Зеленский отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать, в связи с чем поручил ввести мораторий на проверки ФЛП "для всех категорий, кроме рисковых, вроде ювелирного бизнеса", отмечается в сообщении. Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена.

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Также Государственная налоговая служба должна предоставить всем желающим уже с 1 января 2020 года приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования. По словам главы государства, это необходимо для того, чтобы предприниматели успели приспособиться к изменениям в законодательстве.

Зеленский предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для обработки предложений по улучшению условий для бизнеса, что позволит облегчить условия ведения бизнеса для малых предпринимателей и одновременно способствовать эффективной борьбе с теми крупными компаниями, которые используют упрощенную систему налогообложения для уклонения от уплаты налогов.

Ранее в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский сказал, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) помогут устранить схемы по уклонению от налогов.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте, составляют печальные прогнозы. Четыре законопроекта на эту тему уже окрестили "налоговой бомбой замедленного действия". Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще – неизбежно потребителей, рядовых украинцев.

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