В Украине грядет "чистка" физлиц-предпринимателей: кого ждут изменения

В Раде напомнили о курсе на борьбу с "липовыми" ФЛП

/ Фото: Pixabay

Верховная Рада планирует фискализировать несколько отраслей, которые несут наибольший риск уклонения от налогов, однако реальным физическим лицам-предпринимателям (ФЛП, укр. – ФОП) ничего не угрожает. Об этом, комментируя планы власти искоренить злоупотребления с ФЛП, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Если вы действительно частный предприниматель – торговец на рынке или дизайнер – ваш налоговый режим останется, каким был. Но если вы лжете и скрываете за десятком ФЛП большой бизнес – с этой схемой придется распрощаться", – написал нардеп в колонке на "Экономической правде".

Гетманцев привел в пример крупные сетевые магазины, которые выдают чеки на бытовую технику или электронику от имени ФЛП.

"Один такой магазин за день делает оборот, который несколько частных предпринимателей делают в год. И в случае спора за некачественный товар покупатель должен судиться не с большой компанией, а искать неизвестного ФЛП, который не живет по адресу регистрации", - заявил глава комитета.

Реклама

Читайте также: Новый налог для айтишников: что за ним стоит и в чем выгода

Весной 2020 года планируется фискализировать несколько отраслей, которые несут наибольший риск уклонения от налогов. Речь идет прежде всего о продаже ювелирных изделий, ресторанном бизнесе и торговле электронным оборудованием с гарантией.

"Что касается процедуры учета операций – никаких дорогих кассовых аппаратов не понадобится. Речь идет об обычном мобильном приложении, похожее на программы интернет-банкинга. Такая система будет выдавать электронные чеки, которые покупатель сможет получить, например, через e-mail или мессенджер", – объяснил Гетманцев.

Напомним, ранее Гетманцев анонсировал борьбу с бизнесом, маскирующимся под ФЛП. Нардеп также сообщил, что сейчас рассматриваются разные варианты выхода из сложившейся ситуации: использовать только административные процедуры или внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров.

В Украине уже несколько месяцев активно обсуждается тема возможного повышения налогов для IT-"упрощенцев" – работников сферы информационных технологий, которые зарегистрированы как физлица-предприниматели. К слову, новости "Сегодня" также разбирались, как зарабатывают айтишники в Украине:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама