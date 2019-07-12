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ProZvit запущен: в Украине открыли данные о работе госпредприятий

12 июля, 11:20

Кубив уверен, что новый онлайн-сервис поможет бороться с коррупцией

Фото: Кабинет министров Украины

Показатели работы государственных предприятий в Украине теперь будут доступны общественности на портале ProZvit. Об этом во время презентации портала онлайн-аналитики госпредприятий сказал первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает "Укринформ".

"Сегодня представляем портал государственных ProZvit. Отныне все государственные предприятия отчитываются в электронной форме и финансовые показатели деятельности агрегируются на данном портале", – сказал Кубив.

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Он отметил, что теперь каждый желающий может зайти на портал и увидеть показатели работы государственных предприятий. В министерстве считают, что портал является мощным антикоррупционным предохранителем, который призван повысить эффективность работы госпредприятий.

Напомним, ранее Кубив подсчитывал, что из госпредприятий Украины прибыль получают лишь 15%. По мнению вице-премьера, такие данные подтверждают необходимость приватизации тех предприятий, которые не имеют стратегического значения.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Раде одобрили законопроект о гендерном равенстве на госпредприятиях:


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Тег госпредприятия, показатели, Степан Кубив, Кубив, портал

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