ProZvit запущен: в Украине открыли данные о работе госпредприятий

Кубив уверен, что новый онлайн-сервис поможет бороться с коррупцией

Фото: Кабинет министров Украины

Показатели работы государственных предприятий в Украине теперь будут доступны общественности на портале ProZvit. Об этом во время презентации портала онлайн-аналитики госпредприятий сказал первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает "Укринформ".

"Сегодня представляем портал государственных ProZvit. Отныне все государственные предприятия отчитываются в электронной форме и финансовые показатели деятельности агрегируются на данном портале", – сказал Кубив.

Он отметил, что теперь каждый желающий может зайти на портал и увидеть показатели работы государственных предприятий. В министерстве считают, что портал является мощным антикоррупционным предохранителем, который призван повысить эффективность работы госпредприятий.

Напомним, ранее Кубив подсчитывал, что из госпредприятий Украины прибыль получают лишь 15%. По мнению вице-премьера, такие данные подтверждают необходимость приватизации тех предприятий, которые не имеют стратегического значения.

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