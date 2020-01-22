Птичий грипп надвигается: украинцев предупредили об опасности

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В Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Поэтому Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рекомендует украинцам отказаться от покупок мяса птицы и яиц на стихийных рынках.

"Во время вспышек птичьего гриппа не рекомендуется покупать продукты птицеводства, а именно тушки птиц и яйца в местах стихийной торговли. Эти продукты нужно покупать только на официальных рынках, в магазинах и в официальной торговой сети. Также мясо птицы не стоит употреблять без предварительной термической обработки", – сообщила пресс-служба ведомства.

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Там пояснили, что птичий грипп относится к трансграничным заболеваниям, которые невозможно остановить на границе, ведь основным фактором распространения являются инфицированные дикие перелетные птицы.

"Во время вспышки птичьего гриппа существует возможный риск и для людей вследствие непосредственных или близких контактов с инфицированными птицами. Однако пока нет зарегистрированных случаев, чтобы источником заболевания людей птичьим гриппом было птичье мясо или яйца, но чтобы обезопасить себя от негативных последствий, следует воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли", – заявил начальник управления здоровья и благополучия животных Госпродпотребслужбы Николай Сонько.

Напомним, в начале января 2020 году в соседней с Украиной Польше зафиксировали вспышку птичьего гриппа. При этом поляки отмечали гибель птицы в районах возле Украины и Беларуси.

В то же время Украина наращивает экспорт курятины. Новости "Сегодня" ранее разбирались в причинах происходящего:

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