"Путин перепутал Украину с Россией": эксперт о переговорах по газу

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В целом "нормандские переговоры" по газу пришли к тому, чтобы "продолжать договариваться". Однако на пресс-конференции по итогам встречи в Париже президент России Владимир Путин снова начал торговаться и предлагать Украине более дешевый газ.

Обращение Путина к Владимиру Зеленскому прокомментировал экономический эксперт Алексей Кущ. Напомним, в своей речи российский президент заявил, что газ для населения в Украине дотируется. Однако это уже давно не так.

"Я думаю, Путин, скорее всего, перепутал Украину с Россией. У нас на самом деле цена газа для населения никем не дотируется. Даже если взять режим ПСО, который существует для "Нафтогаза", там при себестоимости максимум до 3 тыс. грн за тысячу кубических метров газ для населения продавался раньше по 8 тыс. То есть, "Нафтогаз" получал 200-300% рентабельности на продаже населению. Даже сейчас, продавая газ дешевле, "Нафтогаз" имеет, скажем так, двукратный подъем. И сейчас цена газа для населения практически соответствует цене газа для промышленности на открытом рынке. А если взять ту цену, которое правительство установило с 1 января 2020 года, 8 тыс. грн, то эта цена будет даже выше рыночной. То есть, население будет покупать газ украинской добычи даже дороже, чем промышленность будет покупать импортный газ", – объяснил Кущ.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в материале – Газовые переговоры: что удалось решить во время встречи в "нормандском формате"

О других итогах "нормандской встречи" узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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