"Страховка" цены на газ не будет обязательной: Оржель раскрыл детали

Если Украина и Россия подпишут контракт на транзит, газ может оказаться дешевле страховой цены

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Потребители получат возможность отказаться от страховой цены на газ в 6,96 гривни за куб. м (без учета транспортировки и тарифа на распределение), которую предлагает установить правительство на период январь-апрель 2020 года. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель.

"У потребителя будет возможность выйти из этого предложения правительства. Мы считаем, что до Нового года будет четко определена дата, когда потребитель по своему желанию сможет выйти и решить для себя: брать или не брать риски того, будет ли подписан договор на транзит", – сказал министр.

Он отметил, что в случае подписания транзитного контракта цены на газ могут опуститься ниже страховой цены, а в случае же неподписания – могут существенно превысить страховую цену.

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При этом следует помнить, что конечный тариф на газ для потребителей различается в зависимости от региона.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года цена на газ как товар для населения превышала 7 тысяч гривен за тысячу кубометров, однако с мая голубое топливо стало дешеветь. В ноябре стоимость газа для населения составляет 4899 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС), наценки газсбытов и транспортных расходов.

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