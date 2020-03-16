Путин заявил, что ему плевать на санкции

Россия потеряла в результате санкций около 50 млрд долл., но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Да плевать на них, на эти санкции", – сказал он.

"По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 млрд долл., но мы и заработали столько же", – утверждает президент РФ.

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Путин отметил, что это немалые потери, но введение санкций, по словам главы государства, якобы заставило страну "включить мозги". Как утверждает Путин, Россия якобы начала активно развивать импортозамещение, чтобы самостоятельно производить продукты и использовать технологии, которых у нее не было или которые были утрачены.

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"Мы воссоздали это все, – констатировал глава государства. - И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу".

Путин сделал заявление о санкциях

Отметим, нынешняя оценка Путиным ущерба от санкций отличается от того, что ранее заявляли российские власти. Так, в 2018 году на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучивал совершенно другие цифры. По его словам, уже тогда Россия недополучила 100 млрд долларов из-за санкций Запада. А сам Путин еще в 2017 году отмечал, что Россия лишилась 160 млрд долларов.

Напомним, бывший политзаключенный Кремля украинский кинорежиссер Олег Сенцов заявил, что самым эффективным шагом со стороны Соединенных Штатов для давления на Россию, чтобы заставить ее остановить агрессию против Украины и освободить всех украинских пленных, станет отключение РФ от системы межбанковских каналов связи SWIFT.

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