Путин скромно оценил потери России от санкций Запада

Раньше в Кремле называли совсем другие суммы

С 2014 года, когда Запад ввел санкции против России, эта страна недополучила 50 млрд долларов. Такие подсчеты озвучил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Путин при этом уверен, что другие страны якобы пострадали больше. Европейский Союз, по подсчетам российского президента, за то же время недополучил 240 млрд долларов, США – 17 млрд долларов, Япония – 27 млрд долларов.

Читайте также Путин признал, что в России стало тяжелее жить

Кроме того, Путин добавил, что объем программы импортозамещения в России в связи с санкциями составил 667 млрд рублей.

К слову, еще в 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучивал совершенно другие цифры. По его словам, уже тогда Россия недополучила 100 млрд долларов из-за санкций Запада. А сам Путин еще в 2017 году отмечал, что Россия лишилась 160 млрд долларов.

О том, что говорил Путин россиянам 20 июня, читайте в онлайне сайта "Сегодня" – Прямая линия с Путиным: главные заявления президента России.

В 2018 году прямая линия с Путиным оказалась самой непопулярной за семь лет. Передача длилась 4 часа 22 минуты и ответил на 73 вопроса. В 2018-м Прямую линию посмотрели 5,79 миллиона человек, в то время как в 2017-м – 6,2 млн человек, в 2016-м – 7,1 млн, а в 2015-м больше всего – 8,38 млн человек. Подобная программа под различными названиями существует с 2000 года.

Как известно, всего ЕС применил четыре вида санкций в отношении России, начиная с 2014 года. Кроме "крымских" санкций, также действуют индивидуальные ограничения за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины.

Также существует так называемый "украинский список", в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами. Эти санкции пересматриваются ежегодно. В последний раз решение по "украинскому списку" было принято 4 марта этого года, и санкции были продлены до 6 марта 2020 года.

Четвертый пакет – это экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, которые впоследствии были связаны с выполнением Минских договоренностей. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода. В декабре 2018 года лидеры ЕС одобрили решение продлить срок действия санкций, которые истекали 31 января нынешнего года, еще на полгода. Ожидается, что санкции будут продлены на очередном саммите ЕС, который пройдет 20 июня в Брюсселе.

Также стоит напомнить, что Москву Запад наказывает не только за агрессию против Украины. Так, США расширяют работу над санкциями против "Северного потока – 2". Американские политики продолжают подавать законопроекты, которые больно ударят по проекту строительства российского газопровода.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Путин скромно оценил потери России от санкций Запада". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"