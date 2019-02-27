Волкер: Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией

США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории, отметил американский дипломат

Курт Волкер. Фото: AFP

Волкер: Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/65e/8cc/5c765e8cc0b94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/65e/8cc/5c765e8cc0b94.jpg 2019-02-27T11:56:13+02:00 Политика США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории, отметил американский дипломат

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медлил с реакцией и не помог Украине, когда Россия вторглась в Крым и захватила его. Об этом он сказал во время выступления на форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", посвященном пятилетию оккупации полуострова.

"Мы, – я говорю от имени Соединенных Штатов, Европы, трансатлантического сообщества, – мы медленно отреагировали. Мы не могли поверить в то, что видели. Мы не отреагировали достаточно быстро, но мы точно знаем, что произошло. И потом, на самом деле, Россия в значительной степени признала это, потому что она награждала медалями тех, кто принимал участие в операции по определенной дате 20 февраля 2014 года как ознаменование этой операции", – сказал Волкер.

В то же время США вместе с Европой уже не медлили после вторжения России на Донбасс и наказывали ее санкциями, а на фронте Украина смогла остановить продвижение российских войск. Он также напомнил, что Запад предоставил Украине помощи на 2,9 млрд долларов, а США начали поставлять летальное оружие.

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"В обоих случаях мы ввели санкции для ответа на российскую агрессию. В обоих случаях мы выступили с очень четкими заявлениями, что мы не согласны с российской агрессией против Украины. Мы сохраняем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина имеет возможность получать оружие, в котором нуждается для своей защиты", – подчеркнул американский дипломат.

Как сообщалось, на этом же форуме премьер-министр Владимир Гройсман поставил Россию в один ряд с диктаторами, убийцами и ворами. По его словам Россия совершила международное преступление и превратила процветающий полуостров в военную базу.

Также мы писали, что в Вене состоялось специальное заседание ОБСЕ по случаю пятой годовщины оккупации украинского полуострова, на котором представитель Франции выступила с заявлением от имени двух страны – Франция и Германия обратились к России по Крыму. Французский дипломат также указала на создание напряженности Россией в Азовском и Черном морях.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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