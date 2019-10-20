Работа для людей с инвалидностью: эксперты назвали реальное число трудоустроенных в Украине

Зачастую инвалидам платят 50% от зарплаты или только насчитывают стаж

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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В Украине, где, по официальным данным, насчитывается три миллиона людей с инвалидностью, ситуация с их трудоустройством весьма печальная.

Об этом глава общественной организации "Всеукраинский парламент трудоспособных инвалидов" Владимир Петровский рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"В разное время называли разные цифры, в среднем – до 10% трудоустроенных людей с инвалидностью. Людей, трудоустроенных не фиктивно — единицы, даже назвать 1% будет сложно", — говорит Петровский.

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Участники организованного организацией круглого стола утверждают, что это составляет примерно 200-300 тысяч из трех миллионов людей с инвалидностью (это официальная статистика, реальная же цифра, по мнению участников обсуждения, гораздо больше). К тому же, им платят 50% от зарплаты или же не платят вообще ничего, а только насчитывают стаж.

Напомним ранее сообщалось, что в опубликованной в конце сентября программе деятельности Кабинета министров среди прочего планируется изменить систему предоставления социальной помощи . Но это вовсе не означает, что в правительстве собираются автоматически поднять выплаты всем, кто их получает сейчас.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "До Евросоюза далеко: как живется людям с инвалидностью в Украине" .

Кстати, в Норвегии набирает популярность социальное предпринимательство – то самое, которое хотят внедрить в Украине. О том, как это работает, – сюжет новостей "Сегодня":

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