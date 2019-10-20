До Евросоюза далеко: как живется людям с инвалидностью в Украине

/ Фото: Pixabay

Реклама

В Украине люди с инвалидностью ежедневно сталкиваются со множеством проблем. Речь идет и об отсутствии адекватной и удобной инфраструктуры, и о социальном обеспечении, и непонимании со стороны властей. Сайт "Сегодня" разбирался, с какими проблемами приходится сталкиваться людям с инвалидностью в Украине и можно ли их как-то решить.

Социальное обеспечение

15 октября отмечался Международный день белой трости ­ — день, призванный привлечь внимание к проблемам незрячих людей. По этому случаю общественная организация "Всеукраинский парламент трудоспособных инвалидов" организовала круглый стол, на котором обсудили проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в Украине.

"Я хотел, чтобы мы с вами понимали, что проблемы социальной политики касаются не только незрячих людей, они в такой же степени касаются и других нозологий (нозология – учение о болезнях и их классификации. – Ред.). У каждой нозологии есть свои особенности, но те проблемы, которые мы обсудим, касаются каждого из нас", ­— пояснил председатель организации Владимир Петровский.

По официальным данным, количество людей с инвалидностью в Украине приблизительно составляет 6% от населения страны, всего их насчитывается около 2,6 млн. Но в профильных организациях уверены, что в реальности цифры намного выше.

По словам Петровского, в Украине уже долгие годы существует серьезная проблема с социальным обеспечением. Если страны Евросоюза обеспечивают социальные гарантии для людей с инвалидностью, то в Украине сложилась ситуация, не соответствующая международным нормам и стандартам.

На конференции озвучили список социальных гарантий, которые существуют в европейских странах и которые хотели бы видеть люди с инвалидностью в Украине.

Одними из основных пунктов называют пенсионное обеспечение не ниже 1-2 реальных прожиточных минимумов; бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте; скидку в 50% на коммунальные платежи, лекарства и медицинские услуги; бесплатное обеспечение средствами реабилитации; бесплатное лечение и оздоровление раз в году; бесплатное посещение памятников культуры; трудоустройство людей с инвалидностью.

Также отмечается, что необходима финансовая поддержка Всеукраинских объединений граждан с инвалидностью, льготное налогообложение для их предприятий, государственный или местный заказ на их товары или услуги.

"Практически в Украине не существует ничего из этого. Пенсионное обеспечение есть, но оно находится за гранью реального и прожить на те деньги невозможно. Бесплатный проезд существует, но попытки монетизировать его – это попытки его уничтожить. Да, прописано, что у нас есть право на бесплатное лечение и т.д., но на деле его просто нет. По сути дела, на сегодняшний день у нас нет возможности быть обеспеченными теми средствами реабилитации, которые нам необходимы", — отметил Владимир Петровский.

Он добавил, что речь идет о пакете социальных гарантий, который дает возможность защитить уязвимые слои населения по всему миру. В Украине же, например, то же самое оздоровление формально существует, но настолько усложнено, что человеку с инвалидностью практически нереально пройтись по всем врачам и собрать все подписи, чтобы его получить.

Что касается незрячих людей, то, по словам экспертов, даже трости, с которыми они ходят, далеки от тех, которые используют сейчас по всему миру. Качественная трость стоит около 1000 грн, но эти деньги незрячим никто не выделяет, отметили на конференции.

Дискриминация и трудоустройство

Ситуация с трудоустройством людей с инвалидностью в Украине печальная.

"В разное время называли разные цифры, в среднем – до 10% трудоустроенных людей с инвалидностью. Людей, трудоустроенных не фиктивно ­— единицы, даже назвать 1% будет сложно", ­— сказал Петровский.

Участники круглого стола утверждают, что это составляет примерно 200-300 тысяч из трех миллионов людей с инвалидностью (это официальная статистика, реальная же цифра, по мнению участников обсуждения, гораздо больше). К тому же, им платят 50% от зарплаты или же не платят вообще ничего, а только насчитывают стаж.

"Правительство говорит, что у нас 6,8% инвалидов. Но на самом деле их 15%, и это огромное количество. Первое: нам нужна реформа в отношении к инвалидам. Второе: нам нужен свой народный омбудсмен. Третье: мы имеем право создать независимый комитет. И еще лучше, если мы сделаем социальные гарантии и имплементируем международное право в украинское законодательство, и, чтобы этот комитет этим занимался", – говорила ранее глава ВОО "Украинский конгресс инвалидов" Ирина Крошко.

Эти требования остаются актуальными. Такие инициативы на муниципальном уровне поддерживает Богдан Назаренко, глава Общественного совета при Киевской городской государственной администрации.

"При КГГА нужно ввести либо службу, либо должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью", — отмечает Назаренко.

Что касается проезда в общественном транспорте, то участники пресс-конференции негативно относятся к монетизации льгот на проезд и говорят о том, что это не решает, а только создает новые проблемы.

По словам Владимира Петровского, на сегодняшний день существует норма, согласно которой осуществляется компенсация перевозчику из расчета условного количества пассажиров. Реально же цифру перевозимых людей не проверяют.

"В транспорте могут проехать 10 человек, но не 100, не 1000, а компенсация ­— соответствующая сумма ­— осуществляется всем маршрутам за 100-200-300, и так далее. Между тем можно осуществлять учет по примеру Израиля, где в транспорте существуют соответствующие аппараты. Но у нас в этом никто не заинтересован", — подчеркнул председатель общественной организации.

По его словам, важно вести адекватный контроль в этой сфере, но если сейчас на руки не выдают даже билеты, о полноценном контроле речи не идет. С другой стороны, сейчас значительно улучшилась ситуация в маршрутках: водители могут на словах проявлять недовольство, но опасаются начинать открытые конфликты и выводить людей с инвалидностью из салонов.

В целом, по словам экспертов, Украине нужно серьезно заняться программами социального обеспечения незащищенных групп населения. Правила и нормы, прописанные на бумаге, не работают в реальности и только осложняют жизнь людям с инвалидностью.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как во Львове женщина издевалась на мужчиной с инвалидностью.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама