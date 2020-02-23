Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золота

В 2020 году количество безработных увеличится и превысит миллион человек

Государственная служба занятости недавно опубликовала данные о том, какие профессии будут наиболее востребованы в Украине в 2020 году. Помимо этого, в ведомстве спрогнозировали, что в текущем году количество вакансий, зарегистрированных в службе, составит 1 246 тыс., что на 8% больше, чем в 2019 году. А вот число зарегистрированных безработных составит 1 082 тыс. человек, что на 6% больше чем в 2019 году.

Согласно результатам прогноза, в 2020 году будет наблюдаться серьезный дефицит кадров по всей стране — будет не хватать 164 тыс. специалистов. Наибольший дефицит ожидается в промышленности, торговле, образовании и транспортной сфере. А вот нехватка рабочих мест ожидается в сфере государственного управления, сельского хозяйства и финансовой деятельности.

Больше всего стране будут нужны трактористы, водители, дорожные работники, продавцы, охранники, повара, медсестры, официанты, подсобные рабочие, грузчики, сторожи, дворники, слесари, швеи, бухгалтеры, учителя, фармацевты и др.

Сайт "Сегодня" расспросил экспертов и узнал, какие еще профессии будут востребованы в Украине, а каких специалистов в стране с избытком.

Какие профессии востребованы в Украине

Эксперты hh.ua | grc рассказывают, что, согласно анализу предложений о работе, опубликованных в 2019 году, большинство из тех профессий, которые перечислила служба Гоструда, действительно вошли в ТОП-10 профсфер с низким уровнем конкуренции. И на одну вакансию в них приходилось от 1,4 до 3,2 резюме. Например, в сфере "Инсталляция и сервис" было в среднем 1,4 резюме на одну вакансию, "Рабочий персонал" — 2,2 резюме на одну вакансию, "Автомобильный бизнес" ­— 2,3 резюме на одну вакансию, "Продажи" — 3 резюме на одну вакансию, "Наука, образование" — 3,1 резюме на одну вакансию.

"Для сравнения, в высококонкурентных сферах на одну вакансию могло приходиться более 30 резюме: "Юристы" — 8,1, "Искусство, развлечения, масс-медиа" — 9,3, "Домашний персонал" — 10,5, "Начало карьеры, студенты" — 12,2, "Высший менеджмент" — 30,8. А в среднем hh-индекс (соотношение количества CV (резюме – Ред.) к количеству предложений о работе) в 2019 был 6,8", — отмечают эксперты.

Специалисты рекрутингового портала добавляют, что наибольшее количество предложений о работе было размещено также сферах "IТ, телеком", "Продажи" и "Маркетинг".

Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble говорит, что лидерство по открытым вакансиям сейчас все же занимает отрасль IТ. Сюда относятся любые технические специальности, связанные с информационными технологиями – от бизнес-аналитиков до разработчиков разных уровней.

"Второе место по количеству открытых вакансий занимают производственные и рабочие специальности: грузчики, швеи, упаковщики, кондитеры, повара, специалисты на производстве. Третье место — профессии в сфере отельно-ресторанного бизнеса: официанты, кондитеры, пекари, бармены. Также на рынке существует большой спрос на менеджеров по продажам в разных сферах", ­— отмечает Огневая.

Какие профессии вскоре исчезнут

Оксана Огневая добавляет, что много людей, которые были заняты низкоквалифицированной работой, выехали за рубеж по причине более высокой заработной платы — от 1 тыс. до 1500 евро, поэтому в Украине и образовался дефицит рабочей силы.

"В Украине работникам без квалификации предлагают зарплаты в три раза ниже, чем компании за рубежом", — говорит Огневая.

Эксперты hh.ua | grc отмечают, что решение проблемы дисбаланса предложений и спроса на рынке труда требует комплексного подхода: начиная с установления конкурентоспособных заработных плат, создания комфортных и безопасных условий работы, заканчивая повышением престижности некоторых специальностей среди молодежи в целом и более глубокой профориентационной работы среди школьников и абитуриентов.

Что касается прогнозов на будущее для украинского рынка труда, то эксперты единогласно отмечают, что IT будет постепенно проникать во все сферы жизни, что приведет к исчезновению некоторых профессий.

"Тотальная трансформация, роботизация и автоматизация рынка труда – не перспектива ближайшего года. Но эти процессы постепенно уже осуществляются. Так, в числе ближайших претендентов на автоматизацию можно назвать рабочие и "рутинные" профессии (например, машинисты в метро, кассиры, кондукторы, упаковщики, менеджеры по работе с клиентами и т.д.). Следующий на очереди — линейный менеджмент, а в перспективе плюс-минус 20 лет – средний", — говорят аналитики hh.ua | grc.

Также ожидается, что люди будут часто менять сферу деятельности.

"Чем больше развито навыков и личных качеств, тем больше выбор новых сфер и ролей для работы. Например, если человек очень коммуникабельный, то он может поработать менеджером по продажам, или попробовать себя в роли специалиста технической поддержки клиентов", ­— поясняет Огневая.

Она добавляет, что в прогнозах лучше опираться не на специальности, а на нужные навыки, которые будут полезны. К таким можно отнести: критическое мышление, навыки коммуникации, умение работать с удаленным коллективом. Последний навык актуален не только для рядовых сотрудников, но и людей, которые занимают управленческие должности.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как нечестные работодатели обманывают искателей заработков. Подробности – в сюжете.

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