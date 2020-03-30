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Рада дала добро: "Укрспирт" загрузят заказами на продукцию, востребованную во время карантина

30 марта, 21:47

Виктория Подолянец

Закон носит временный характер

Заводы "Укрспирта" будут выпускать дезинфицирующее средство, которое используется как сырье для антисептиков. За такое решение проголосовала Верховная Рада, поддержав законопроект №3275.

Для обеспечения бесперебойного выпуска дефицитной в условиях карантина продукции "Укрспирт" задействует дополнительные заводы.

"До 30 апреля "Укрспирт" будет производить дезинфицирующее средство сразу на базе своих заводов. Процедура такова: отечественные производители предоставляют нам тару, мы производим спирт, проводим его денатурацию и изготавливаем дезинфицирующее средство (по утвержденной рецептуре). Весь процесс происходит под надзором работников Государственной налоговой службы", – пояснил и.о. главы "Укрспирта" Сергей Блескун.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрспирт" не будет повышать цены на спирт в условиях карантина, несмотря на сезонное подорожание сырья.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса парламент одобрил ряд изменений, которые упрощают выпуск медицинской продукции, продлевают срок обращения за соцпомощью и вводят поддержку для работодателей.

А президент Владимир Зеленский в ходе внеочередного заседания Верховной Рады акцентировал: важно, чтобы Украина работала, несмотря на тот кризис, который вызвало распространение коронавируса.

Выступление Зеленского в Раде

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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Верховная Рада карантин спирт закон коронавирус пандемия Укрспирт дезинфекция

Источник: Сегодня

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