"Укрспирт" пообещал не взвинчивать цены на свою продукцию: причины

На госпредприятии говорят, что предпосылки к подорожанию имеются, однако во время борьбы с коронавирусом спирт не подорожает

"Укрспирт", который собирались летом приватизировать, отказался от увеличения цен на спирт в условиях карантина, несмотря на сезонное подорожание сырья. Такую информацию сообщили в пресс-службе предприятия.

"Наше основное сырье – это кукуруза и пшеница. Его хватает. Правда, увеличивается цена – в частности, на кукурузу. Это ежегодная практика весной, здесь нет ничего сверхъестественного. Но мы в "Укрспирте" приняли решение, что не будем увеличивать цены на спирт, потому что сейчас вообще не время для этого. Мы работаем по тем же ценам, что были и месяц назад, и два месяца, и полгода", – рассказал и.о. главы госпредприятия Сергей Блескун.

Совокупная мощность всех действующих на данный момент заводов "Укрспирта" – 26 тыс. декалитров в сутки.

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Этого объема сейчас достаточно, чтобы сегодня удовлетворить потребности страны в спирте, говорят на госпредприятии.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрспирт" приостановил экспорт спирта из-за коронавируса и в связи с повышенным спросом на спирт в Украине, который необходим гражданам для проведения дезинфекции во время пандемии.

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С введением карантина украинцев призывают соблюдать правила, которые не дадут принести домой коронавирус. Подробнее о том, как безопасно выйти в аптеку и магазин и стоит ли после таких прогулок дезинфицировать одежду, читайте в нашем материале.

Также мы писали о том, что в связи с угрозой эпидемии в столице будут дезинфицировать жилые дома.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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