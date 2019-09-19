Рада назначила нового главу Фонда госимущества

"Слуги народа". Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада на заседании в четверг, 19 сентября, назначила Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества (ФГИ).

"За" проголосовали 238 народных депутатов.

Сенниченко начал карьеру в 1997 году экономистом в Национальном банке Украины. Работал в службе премьер-министра Украины на должности международного секретаря и возглавлял Немецкое общество международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

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Новый глава ФГИ также был исполнительным директором британской девелоперской компании Parkridge Holdings в Украине и управляющим директором американской компании Jones Lang LaSalle в Украине.

В 2016-2018 годах он был директором по управлению недвижимым имуществом и инфраструктуре в "Укрпочте".

До назначения Сенниченко исполняющим обязанности главы ФГИ был Виталий Трубаров.

Как писали новости "Сегодня", 15 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил о планах Кабмина заменить руководство ФГИ. По его словам, в правительстве рассчитывают, что новое руководство фонда в течение двух недель представит "реалистичный и конкретный" план приватизации на 2020 год.

Между тем, в госбюджете-2019 прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации предприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова выразила уверенность, что эту цифру выполнить вполне реально:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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