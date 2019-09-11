Рада отказалась от возможности создавать спецкомиссию по приватизации

Верховная Рада в среду, 11 сентября, решила отказаться от возможности создавать специальную контрольную комиссию парламента по вопросам приватизации.

Соответствующий законопроект (№ 1037) о внесении изменений в Закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" поддержали 313 народных депутатов.

Депутаты решили, что создание такой комиссии противоречит Конституции Украины.

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Новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества. Эти объекты будут предназначены для продажи через электронную систему торгов "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации.

Президент также призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.

В январе Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации в 2019 году. В списке было 16 предприятий. Ни одно из них пока не продано.

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