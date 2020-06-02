Рада приняла закон о повышении соцвыплат: кого это коснется

Верховная Рада приняла законопроект №2494 о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц. На этом же заседании парламента депутаты урезали себе рабочий день.

Принятый закон предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

Как сообщили в партии "Слуга народа", размер помощи увеличится следующим образом:

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на детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов:

для детей до 6 лет – 4 447,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 5545 грн.

на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточных минимумов:

для детей с инвалидностью до 6 лет – 6 226,5 грн;

для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет – 7763 грн.

Закон также расширил круг лиц, которые имеют право на назначение государственной социальной помощи по уходу в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", а также одинокими лицами, достигшими 80-летнего возраста, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию.

"Речь идет о постоянном уходе за посторонними людьми. Будет выделяться 40% прожиточного минимума. А это 655 грн дополнительной поддержки к ранее внедренной программе доплат пенсионерам (500 грн)", – уточнили в "Слуге народа".

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В документе отмечается, что перечень документов, необходимых для назначения помощи малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, будет устанавливать Кабинет министров.

Также документ расширил круг лиц, которые нуждаются в дополнительном содействие в трудоустройстве, в частности, в перечень добавлены неработающие трудоспособные лица из числа членов малообеспеченных семей, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

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Ранее сообщалось, что программа поддержки бизнеса, по которой физлица-предприниматели (ФЛП, укр. – ФОП) первой и второй группы могут получить помощь на детей, вышла на новую стадию реализации.

О том, как выросли пенсии в Украине, смотрите в сюжете.

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