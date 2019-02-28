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Рада провалила закон о медиаторах: эксперт назвал причину

Сегодня, 13:30

За законопроект во втором чтении проголосовали менее 226 народных депутатов

Фото: Pixabay
Рада провалила закон о медиаторах: эксперт назвал причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/521/5a7/5c75215a7ac54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/521/5a7/5c75215a7ac54.jpg Экономика За законопроект во втором чтении проголосовали менее 226 народных депутатов

Верховная Рада сегодня, 28 февраля, отклонила законопроект №3665 о медиации – внесудебном урегулировании споров путем переговоров сторон конфликта при помощи одного или нескольких посредников (медиаторов).

За соответствующий проект закона во втором чтении проголосовал 201 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Председатель комитета по развитию предпринимательства Союза украинских предпринимателей Андрей Ерашов заявил в комментарии сайту "Сегодня", что закон о медиации повысил бы рейтинг Украины в Doing Business.

"Закон о медиации сегодня провалили из-за того, что он повысил бы рейтинг Украины в Doing Business (рейтинг составляет Всемирный банк, который оценивает легкость ведения бизнеса в разных странах. – Ред.). Думаю, депутаты нашли политику в неполитическом вопросе, и его не пропустили", – сказал он.

По его словам, в Украине сейчас работают боле 5000 медиаторов. Они помогают ускорить процесс разрешения конфликтных вопросов без обращения в суд. Их деятельность, как говорит эксперт, сравнима с игорным бизнесом: они существуют, но не могут платить налоги за свою деятельность.

Легализация, по мнению специалиста, выгодна самим медиаторам, поскольку им важно количество отработанного времени именно в качестве медиатора для повышения профессионального ранга. Сейчас же они оказывают консультационные услуги.

"Они могли бы оформиться как ФЛП (физлицо – предприниматель. – Ред.) на третьей группе [упрощенной системы налогообложения] и платить налог (5% от дохода). Сейчас им нет смысла оформляться предпринимателем медиатором. Таким образом, парламент отказался от возможности легализации более 5000 медиаторов, которые могли наполнять бюджет", – считает Ерашов.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о медиации в первом чтении в 2016 году. По словам инициаторов закона, если институт медиации заработает, это существенно разгрузит суды. Они отмечали, что многие споры и конфликты смогут решаться вне здания Фемиды, а сами судьи смогут более тщательно изучать сложные и резонансные дела.

В последнем рейтинге Doing Business Украина поднялась на пять позиций и расположилась на 71-м месте среди 190 стран мира. При этом первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов сказал в интервью сайту "Сегодня", что перед Киевом стоит задача войти в рейтинге в ТОП-30 стран.

Подробнее о медиаторах читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Как за океаном: кто такие медиаторы и чем они будут заниматься в суде".

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Тег Верховная Рада, Doing Business, медиаторы, Ерашов

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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