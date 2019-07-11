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Рада ратифицировала "свободную торговлю" Украины с Израилем

11 июля, 14:20

Переговоры по соглашению о ЗСТ длились восемь лет

Фото: Getty Images

Верховная Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) между Украиной и Израилем. "За" проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Целью соглашения является либерализация рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров. Соглашение позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

Предполагается, что ЗСТ позволит увеличить экспорт из Украины в Израиль более чем на 60,5 млн долларов в год, что составляет около 10%, по сравнению с 2017 годом.

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Напомним, соглашение о ЗСТ было подписано 21 января 2019 года. На церемонии подписания присутствовали тогдашний президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху:

Как известно, переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Израилем длились восемь лет, они вошли в активную фазу в 2015 году, а уже в 2017-м прошли 11 раундов переговоров. 28 марта 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения. В частности, планировалось провести детальную юридическую проверку соответствующими органами обеих стран.

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Тег экспорт, Израиль, Рада, Верховная Рада, Украина, ЗСТ, ратификация, внешняя торговля, свободная торговля

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