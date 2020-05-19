Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Рада разблокировала подписание закона о банках: МВФ скоро даст кредит

19 мая, 13:18

Денис Беспалов

Принятие банковского закона было последним невыполненным условием для продолжения сотрудничества с МВФ

Верховная Рада разблокировала подписание банковского закона, в ближайшее время Украина сможет получить новый кредит от Международного валютного фонда. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, в ближайшее время спикер Рады Дмитрий Разумков передаст закон о банковском регулировании №2571-д на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Стефанчук прогнозирует, что ожидать подпись председателя Верховной Рады и президента под этим законом долго не придется.

Реклама

"И после этого переговоры о получении транша выйдут на финал..." - сказал он.

Читайте также: Украина может получить 10 млрд долларов кредитов – премьер

В тренде
Рада разблокировала подписание закона о банках: МВФ скоро даст кредит

Стефанчук напомнил, что принятие банковского закона было последним невыполненным условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

Как ожидается, первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ Украина может получить в конце мая.

Реклама

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине не грозит банкротство, потому что страна собирается получить кредит в 5 млрд долларов от МВФ.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Украина ожидала в 2020 году два транша от МВФ по 1,75 млрд долл. и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

банки Украина МВФ Руслан Стефанчук

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожает
Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожаетТранспорт
Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримся
Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримсяУкраина
Доверие президента лопнуло – министр Криклий готов уйти в отставку
Доверие президента лопнуло – министр Криклий готов уйти в отставкуЭкономика
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕС
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕСЭкономика
Два месяца карантина в цифрах: как изменилась Украина за это время
Два месяца карантина в цифрах: как изменилась Украина за это времяЭкономика
Из-за карантина многим украинцам могут отключить воду и прекратить вывоз мусора
Из-за карантина многим украинцам могут отключить воду и прекратить вывоз мусораЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...