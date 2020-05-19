Рада разблокировала подписание закона о банках: МВФ скоро даст кредит

Принятие банковского закона было последним невыполненным условием для продолжения сотрудничества с МВФ

Верховная Рада разблокировала подписание банковского закона, в ближайшее время Украина сможет получить новый кредит от Международного валютного фонда. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, в ближайшее время спикер Рады Дмитрий Разумков передаст закон о банковском регулировании №2571-д на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Стефанчук прогнозирует, что ожидать подпись председателя Верховной Рады и президента под этим законом долго не придется.

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"И после этого переговоры о получении транша выйдут на финал..." - сказал он.

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Стефанчук напомнил, что принятие банковского закона было последним невыполненным условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

Как ожидается, первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ Украина может получить в конце мая.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине не грозит банкротство, потому что страна собирается получить кредит в 5 млрд долларов от МВФ.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Украина ожидала в 2020 году два транша от МВФ по 1,75 млрд долл. и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей.

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