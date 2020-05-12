"Банкротство не грозит": Шмыгаль рассказал о коронакризисе в Украине

Правительство ждет снижения ВВП, но уверяет, что экономической катастрофы не будет

Несмотря на влияние коронакризиса на украинскую экономику, нашей стране не грозит банкротство. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Отмечается, что, по словам Шмыгаля, он "не видит абсолютно никаких причин для несостоятельности" в Украине, потому что страна собирается получить кредит в 5 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

"Это первый кризис, к которому Украина достаточно подготовлена ​​и имеет экономические резервы. <...> На данный момент ситуация не критическая. Дефицит текущего счета в марте составил 389 млн долларов против 526 млн долларов годом ранее. А с валютными резервами в 25,7 млрд долларов мы находимся в лучшем положении. Также у нас есть около 2,3 млрд долларов на казначейских счетах. Таким образом, мы входим в кризис более стабильно, чем в прежние времена", – отметил Шмыгаль.

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Впрочем, он напомнил, что правительство все равно ожидает снижения ВВП Украины а 4,8% в 2020 году. А промпроизводство в стране уже упало на 5,1% по результатам первого квартала.

Как известно, сегодня, 12 мая, Шмыгаль проведет виртуальную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики планируют обсудить пандемию коронавируса, двусторонние немецко-украинские отношения, продолжение реформ, европейскую интеграцию Украины, а также вопросы энергетического сектора.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как власть помогает бизнесу пережить карантин. О том, какие меры принимаются, узнавайте из видеообращения главы государства:

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