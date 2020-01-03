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Рада разблокировала закон о продаже земли

3 января, 21:10

Названа предварительная дата голосования

/ Фото: Сегодня

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На сайте Верховной Рады опубликована сравнительная таблица поправок в закон о продаже сельскохозяйственной земли 2178-10.

Это значит, что выполнены все формальные процедуры для второго чтения законопроекта.

По регламенту, текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Значит, после появления сравнительной таблицы (то есть рассмотрения комитетом всех поправок), голосование может пройти уже в первый пленарный день работы Рады – 14 января.

Об этом заявил советник премьера Алексея Гончарука Алексей Мушак.

"К 6 страницам законопроекта было подано 4018 правок на 2528 страницах. Более 2000 из них касаются референдума. Само слово "референдум" в таблице встречается 4178 раз. Чаще, чем любое другое слово. ...Все правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правка", – написал экс-нардеп от Блока Порошенко на своей странице в Facebook.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права собственности на земли сельскохозяйственного назначения и порядка их обращения" уже готов к рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

"Законопроект о рынке земли готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками обнародовано на сайте ВР", – написал Милованов.

Он отметил, что право покупать землю иностранцам может быть предоставлено только после референдума.

Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные исключительно гражданами Украины. Устанавливается ограничение на право владеть землей – 10 тыс. га в одни руки.

Также, по словам чиновника, банки будут иметь право собственности на землю, но только той, которую получили в качестве залога после невыплаты кредита. В то же время ограничения в 10 тыс. га на банки распространяться не будет.

"Банки должны продать землю, полученную в качестве залога, в течение 2 лет. Все банки имеют право кредитовать землю, независимо от формы собственности. То есть банки с иностранным капиталом могут кредитовать землю, получать землю в залог, но должны продать ее. Если банки не продают землю в течение двух лет, земля конфискуется. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы и остальное возвращает банку", - отметил министр.

Напомним, в середине ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

При этом накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он отметил, что закрепленное в Конституции право украинских граждан на владение землей не соответствует действительности. Кроме того, президент отметил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. Соответствующие поправки планируют внести в законопроект при его подготовке ко второму чтению.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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земля Верховная Рада Минэкономики земельная реформа законопроект рынок земли Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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