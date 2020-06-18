Рада разрешила тратить деньги из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 3509, которыми вносятся изменения в госбюджет-2020. Согласно законопроекту, часть средств из Фонда борьбы с COVID-19 будут направлены на ремонт дорог. "За" проголосовал 331 народный депутат при минимально необходимых 226 голосах.

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"Одним из последствий COVID-19 является увеличение уровня безработицы. Поэтому одной из мер по борьбе с COVID-19 и его последствиями является обеспечение населения дополнительными рабочими местами. Важным является также обеспечение улучшения транспортного сообщения для своевременного оказания медицинской помощи населению, возможности его широкого тестирования на наличие коронавируса. Достичь этих двух задач возможно путем реализации инфраструктурных проектов по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Авторы документа считают, что принятие этого закона "приведет к положительному социально-экономического эффекту для государства", а именно:

будет стимулировать дополнительный спрос на продукцию отраслей экономики в размере 25,38 млрд гривен;

повысит поступления налогов в бюджеты всех уровней в размере около 7,56 млрд гривен;

увеличит объем доходов занятого населения на сумму 1,83 млрд гривен;

повысит инвестиционную способность дорожных предприятий на сумму 239,2 млн гривен.

Напомним, в Украине из-за карантина наблюдается сложная ситуация на рынке труда. По данным Кабинета министров, количество безработных превысило 514 тысяч человек, а 142,7 тысячи нашли новую работу. Подробнее о ситуации рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства:

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