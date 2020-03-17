Рада ввела налоговые послабления для бизнеса на время карантина: подробности

Бизнес пока не будут штрафовать, а проверки отложат до середины мая

Верховная Рада, которая приняла закон о повышении доступности лекарств и медтоваров, на внеочередном заседании ослабила требования налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

За законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№3220) проголосовали 359 народных депутатов.

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Законом предусматривается внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, согласно которым не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года; устанавливается мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года; продлевается до 1 июля 2020 срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

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Кроме этого, закон предусматривает, что не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта по 30 апреля 2020 плата за землю, а объекты нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц, не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Как известно, с целью недопущения коронавируса по Украине власти ввели общенациональный карантин и закрыли внешние границы. Через несколько дней карантинные меры были ужесточены – с полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Кроме того были введены ограничения для общественного транспорта – зарыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах не более 20.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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