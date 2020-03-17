Рада приняла закон о повышении доступности лекарств и медтоваров

Народные депутаты срочно собрались на внеочередное заседание и приняли важное решение

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон №2538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения. Соответствующий документ поддержали 290 народных депутатов.

Закон направлен на обеспечение возможности осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета с привлечением закупочной организации (лица, уполномоченного на осуществление закупок в сфере здравоохранения), применение прозрачных закупочных процедур и экономии бюджетных средств, что позволит обеспечить пациентов Украины жизненно необходимыми, эффективными , безопасными и качественными лекарственными средствами и другими медицинскими товарами, а также будет способствовать выполнению взятых Украиной на себя международных обязательств.

Законом также внесены соответствующие изменения в основы законодательства Украины о здравоохранении и законы Украины "О лекарственных средствах", "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "О внесении изменений в некоторые законы Украина по обеспечению своевременного доступа пациентов к необходимых лекарственных средств и медицинских изделий путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки", которыми изменяется порядок государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

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Как сообщали новости "Сегодня", депутаты приняли закон №3219 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавируса. Теперь медикам доплатят, а нарушителей карантина накажут.

В Украине на сегодняшний день семь подтвержденных случаев заражения коронавирусом, один из которых оказался летальным. Власти Украины ввели жесткие меры по противодействию распространению вируса и к карантину добавили еще более жесткие меры – в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, а также закрыто международное авиасообщение.

Кроме того, правительство ввело серьезные ограничения для общественного транспорта – зарыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах не более 20. Президент Владимир Зеленский прокомментировал новые ограничения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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