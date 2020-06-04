Рада забраковала программу деятельности Кабмина

Документ во второй раз отправили на доработку в правительство

Новая Программа деятельности Кабинета министров Украины снова отправлена на доработку. Такое решение приняли депутаты Верховной Рады 245 голосами на заседании парламента 4 июня.

Этот документ описывает основные приоритеты деятельности правительства. В частности, это вопросы децентрализаци:

формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе;

оптимизация системы территориальной организации власти на местах;

совершенствование административно-территориального устройства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее уверял, что программа реалистична и предусматривает восстановление экономического роста.

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Напомним, 29 апреля парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже отправлял программу Кабмина на доработку. Программу своей деятельности Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля.

Также сообщалось, что в Украине стартовал и второй этап децентрализации. Новости "Сегодня" разбирались, какие существуют проблемы с созданием территориальных громад и как это связано с местными выборами, которые назначены на осень. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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