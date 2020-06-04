Назначение министров и программа Кабмина: онлайн-трансляция из Рады

В Раду придет премьер-министр и выступит перед депутатами

Верховная Рада сегодня будет голосовать за назначение новых министров в Кабмин, смену вице-премьера. Также депутаты рассмотрят доработанную программу деятельности Кабинета министров и ряд других законопроектов.

Первым делом в повестке дня стоит рассмотрение программы деятельности правительства, которую в мае комитеты парламента забраковали и отправили на доработку. По ней будет докладывать премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Также депутаты возьмутся за кадровые вопросы – назначение министров культуры, экологии, а также увольнение вице-премьер-министра по евроинтеграции Вадима Пристайко и назначение вместо него Ольги Стефанишиной. Соответствующие представления от правительства вчера поступили в парламент. На днях в "Слуге народа" уже рассказали, как будут голосовать за новых министров в Кабмин.

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Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении президентский законопроект №2513 об ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом. В декабре Рада приняла закон о "ворах в законе" в первом чтении.

Также на повестке дня среди прочего будут следующие законопроекты: о таможенном тарифе Украины (№3228); о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих (приведение их в соответствие со стандартами НАТО, №2247); относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины (№3354).

Как сообщали новости "Сегодня", на этой пленарной неделе Рада одобрила увеличение штрафов для пешеходов. Таким образом нардепы хотят заставить пешеходов соблюдать порядок на дорогах.

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