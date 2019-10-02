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Рада забрала госфинансирование у партий, не набравших 5% на выборах

2 октября, 16:04

Депутаты согласились внести изменения в закон о политических партиях

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада одобрила закон, который забирает право на государственное финансирование у партий, не набравших 5% голосов в многомандатном избирательном округе на последних парламентских выборах.

Законопроект № 1029, инициатором которого является президент Владимир Зеленский, поступил в Раду 29 августа и был определен главой государства как неотложный. В первом чтении его поддержали 11 сентября, а во втором – сегодня, 2 октября.

Речь идет, в частности, о внесении изменений в Закон Украины "О политических партиях".

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На данный момент госфинансирование получают партии, набравшие не менее 2% на выборах.

Сейчас в тексте закона говорится: "Политическая партия имеет право на получение государственного финансирования уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов Украины ее избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе получил не менее 2 процентов голосов избирателей от общего количества голосов избирателей, поданных за все избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе".

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Депутаты проголосовали за инициативу заменить слова "не менее 2 процентов" на "не менее 5 процентов".

Документ еще должен подписать спикер Верховной Рады и президент.

Новость "Сегодня" писали, что 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Подробности читайте в материале – Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Верховная Рада финансирование

Источник: Сегодня

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