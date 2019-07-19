Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"

Почти шесть тысяч кандидатов стремятся попасть в здание под стеклянным куполом на киевском Печерске

Фото: Getty Images

В ближайшее воскресенье, 21 июля, в Украине проходят внеочередные выборынародных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады.

Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

Новости "Сегодня" ведут онлайн предвыборной кампании, публикуют самые главные подробности, фото и видео.

19 июля

13:57 Накануне "дня тишины" гражданская сеть "Опора" заявила, что за время избирательной кампании на выборы в парламент-2019 уже зафиксировано более двух тысяч нарушений, большинство из которых – непрямой подкуп избирателей.

Также довольно частыми являются нарушения и злоупотребления со стороны членов избирательных комиссий, в том числе по процедуре формирования участковых избиркомов и распределению руководящих должностей; злоупотребление административным ресурсом; криминальное вмешательство в избирательный процесс, нарушение прав наблюдателей и журналистов.

Кроме того, представители "Опоры" отметили двойников-кандидатов в депутаты, использование админресурса, "грязной" агитации в соцсетях.

Как сообщали новости "Сегодня", в полицию поступили тысячи заявлений о нарушениях на выборах-2019. Так, всего с начала избирательного процесса поступило более четырех тысяч сообщений правоохранителям о нарушении избирательного законодательства. В полиции рассказали, сколько было открыто уголовных производств.

Также мы писали, что на выборах в Украине зафиксировали почти сотню двойников. На одном округе с рейтинговыми кандидатами баллотируются малоизвестные претенденты с такими же именами и фамилиями.

Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Напомним, в день выборов на телеканале "Украина" выйдут спецвыпуски "Сегодня".

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