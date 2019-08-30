Финансирование партий в Раде сократят вдвое: новая идея Зеленского

Политические силы, которые не прошли в парламент, могут вообще остаться без бюджетных средств

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Бюджетное финансирование украинских политических партий, которые по результатам парламентских выборов прошли в Верховную Раду, могут сократить.

С соответствующим предложением выступил президент Владимир Зеленский, подав на рассмотрение народных депутатов законопроект №1029 "О внесении изменений в законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".

Президент хочет, чтобы ежегодное государственное финансирование партий было снижено вдвое – с 0,02 до 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних парламентских выборах.

Реклама

Вдобавок к этому, Зеленский предложил вовсе лишить финансирования партий, которые не преодолели 5% проходной барьер в Раду.

Соответствующие изменения предлагается внести в ст. 172 и ст.173 закона О политических партиях в Украине.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду, по результатам которых в парламент прошли 417 народных депутатов (33 места остались вакантными для представителей по одномандатным округам на временно оккупированных территориях).

"Сегодня" внимательно следили за событиями вокруг парламентских выборов. Ознакомиться с ними вы можете в онлайн-хронике на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама